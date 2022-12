Drew Barrymore confesó que volvió a abrirse al sexo y al amor, tras 6 años de celibato

escuchar

Luego de su último divorcio en 2016, Drew Barrymore tomó una drástica decisión : no más hombres ni sexo en su vida. Así comenzaba una etapa de autorreflexión y dedicación plena a sus hijas. “Necesitaba permanecer célibe y honrada, en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas. También para encontrar la gracia y la aceptación y lo que sería nuestra nueva normalidad como una familia mixta”, explicó a la prensa la protagonista de Los ángeles de Charlie.

Ahora, seis años más tarde, la actriz confiesa que ya está lista para volver al ruedo y que logró abrirse a la posibilidad de encontrar nuevamente el amor. Y así lo anunció en su programa The Drew Barrymore Show, mientras entrevistaba a la actriz de Ghost, la sombra del amor, Whoopi Goldberg. “La última vez que estuviste aquí estábamos solteras las dos. ¿Estás saliendo con alguien ahora?”, le preguntó la protagonista de Como si fuera la primera vez y ante la negativa de Goldberg, Barrymore sorprendió a su audiencia con un: “Yo sí”.

“Ha pasado mucho tiempo y me empezaba a preocupar”, contó Drew, entre risas, para luego aclarar que estuvo “muy bien” mientras estuvo sola. Aunque no dio más detalles ni precisó si ya está comenzando una relación sentimental con alguien, dejó bien en claro que su etapa de celibato finalizó.

Hasta la médula

Drew Barrymore y Will Kopelman, de quien se divorció en 2016 Giulio Marcocchi - Sipa Press

“Cuando estás en un matrimonio con hijos y creés que solo estarás con esta persona por el resto de tu vida y luego eso no sucede, te sacude hasta la médula”, escribió Barrymore en su blog, días después de haber confesado públicamente su celibato autoimpuesto.

La separación de la actriz, de 46 años, y Kopelman fue de común acuerdo. Luego de cinco años de casados y dos hijos en común –Olive, de 10, y Frankie, de 8- el divorcio se resolvió con bastante rapidez, solo tres semanas después de que ella presentara la solicitud, sin necesidad de pasar por los tribunales. Tiempo después surgieron algunos rumores de reconciliación, pero fueron desmentidas por fuentes cercanas a la expareja, quienes aseguraron que ambos mantenían una relación de amistad, centrada en la crianza de sus hijas.

En agosto de 2021, Kopelman volvió a apostar al matrimonio y se casó con Alexandra “Allie” Michler, directora de moda en Vogue. Lejos de mostrarse celosa de la nueva mujer de su exmarido, Barrymore admitió haber “ganado la lotería con ella”. “Siento que tengo suerte de que esta nueva alma hermosa haya llegado a nuestras vidas. Es una mujer increíble y soy su gran admiradora”, admitió la actriz, que comenzó su carrera en Hollywood con apenas 7 años, de la mano de Steven Spielberg en ET.

Si bien la intérprete declaró que trata de darle “espacio” a su exmarido y a su pareja, contó que suelen compartir momentos juntos como una gran familia. “Hacemos cenas con todos los niños, cumpleaños, hasta podríamos hacer un viaje juntos. Estamos encontrando nuestro camino de una manera hermosa, lenta y respetuosa”, explicó.

De todas maneras, la protagonista de Letra y música ya había pasado dos veces por el altar. En 1995 se casó con Jeremy Thomas –matrimonio que apenas duró dos meses- y en 2001 con Tom Green, que duró cinco.

Una infancia difícil

Antes y después: Drew Barrymore, la actriz que logró superar una infancia difícil y dejar atrás sus problemas de adicciones Archivo

“Durante mucho tiempo, mantener una relación con un hombre no ha sido lo más importante para mí –reveló Barrymore-. Tal vez en un futuro próximo voy a entrar en una relación, pero eso simplemente no ha sido mi prioridad”.

Y luego dijo que sus sentimientos sobre la intimidad han cambiado desde que es una mujer adulta. “Para que conste, ¡no odio el sexo! Acabo de llegar a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo”, aclaró.

La decisión de alejarse de las relaciones amorosas y el sexo vino acompañada de una serie de declaraciones en las que la estrella de Hollywood confesó haber tenido una infancia muy difícil y que sus padres no eran un modelo a seguir. En varias ocasiones habló de sus problemas con el alcohol y contó que, con apenas 11 años, ya fumaba marihuana. A los 13 años debió ingresar a rehabilitación. A sus padres parecía no importarles esta realidad.

Sin embargo, se mostraban muy estrictos con otros aspectos de su conducta como, por ejemplo, la alimentación. Sus padres estaban obsesionados por controlar su peso, condición que ellos consideraban esencial para que la siguieran convocando de los estudios de Hollywood. “Mi madre no me dejaba comer azúcar. La marihuana y el alcohol les parecía bien, pero no me dejaban ni tocar el azúcar. Pero yo lo hacía, me comía el chocolate a escondidas, en el armario”, manifestó Barrymore.

La actriz, que reveló las terribles situaciones que debió atravesar en su infancia en su autobiografía Little Girl Lost, aseguró que logró encontrar el origen de sus problemas tras 30 años de terapia: “Al final pensé que tal vez necesitaba algún tipo de estructura y disciplina porque todo era muy accesible, tan arruinado en mi mundo que tal vez era necesario un tratamiento para poder reiniciar el resto de mi vida”.

“Ojalá mi madre, mi padre o mis amigos me hubieran enseñado que hay asuntos apropiados para cada edad y que hay una manera de convertirse en una mujer joven con clase”, continuó. “Hay cosas que son divertidas pero también límites que pueden llevar a un tremendo respeto por uno mismo”, remarcó.

