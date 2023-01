Drew Barrymore tildó de “travieso” a Leonardo DiCaprio por seguir de fiesta a sus 48 años: “Me encanta”

escuchar

Todos tenemos un amor platónico en nuestras vidas. En el caso de Drew Barrymore, y según lo ha confesado ella misma en varias oportunidades, Leonardo DiCaprio es su “crush” desde la adolescencia. En las últimas horas, la actriz volvió a hablar del actor de Titanic y, tras tildarlo de “travieso”, lo elogió por seguir de fiesta a los 48 años.

“Me encanta que todavía esté en discotecas, ya saben… Va en yates. Apuesto a que va al taller de carrocería”, dijo la actriz en una charla con Sam Smith en su ciclo The Drew Barrymore Show, aún sorprendida por la ajetreada vida social que lleva el actor a estas alturas.

Drew Barrymore volvió a hablar de su amor por Leo DiCaprio en su ciclo Drew Barrymore Show. Captura de pantalla

Mientras ambos coincidieron en que DiCaprio es el alma de la fiesta donde vaya, Smith lo tildó de “niño travieso”; algo con lo que la protagonista de Como si fuera la primera vez estuvo de acuerdo. “Lo sé y me encanta”, expresó con una sonrisa pícara, declarando su amor por el galán de Hollywood una vez más.

Lo cierto es que, desde que se separó de Camila Morrone, el actor está disfrutando a pleno de su soltería. Se lo suele ver en la movida nocturna con amigos como Drake y Tobey Maguire, en fiestas en boliches o paseando en su lujoso yate por el mundo. De hecho, antes de Navidad, DiCaprio fue noticia por organizar una fiesta repleta de estrellas, que incluyó nombres de la talla de Delilah Belle Hamlin, James Marsden, Eiza González y Kiernan Shipka, entre otros.

Leonardo DiCaprio fue visto de vacaciones en St. Barths junto a la modelo Victoria Lamas. The Grosby Group - x17/The Grosby Group

Lo que también es verdad es que en cada oportunidad el galán de Romeo y Julieta está muy bien acompañado. Luego de ser relacionado con varias modelos tras su separación, hace unas semanas su corazón volvió a ser noticia por estar navegando por St. Barths junto a Victoria Lamas, la hija del reconocido actor Lorenzo Lamas. Y si bien ninguno de los dos ha hablado al respecto, quien sí lo hizo fue el motoquero protagonista de Renegado: “Sé que a ella le gusta mucho”, le confesó a The Post, dando cuenta que su hija estaba enamorada del actor.

Sin embargo, al cabo de unos días el actor se arrepintió de sus dichos y tuvo que salir a aclarar la situación: “ Son amigos, no tienen una relación seria. Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de las circunstancias pero eso es lo que ella me dijo ”, explicó Lamas tras, seguramente, recibir el reto de su hija por hablar demás.

Un amor platónico

No es la primera vez que Drew Barrymore habla de su amor por DiCaprio. La actriz ya lo ha hecho en varias oportunidades a través de sus redes sociales, despertando la reacción de sus seguidores. Una de las más comentadas fue el año pasado, cuando el protagonista de No miren arriba se refirió en un posteo al calentamiento global y ella le respondió que él debería ser la única persona hot (sexy/caliente) en la Tierra.

“ ¡Ay, Leo! ¡No sabía que me estabas relojeando! ¡Te amo desde que nos conocimos cuando éramos adolescentes en el set de Poison Ivy! Últimamente en la vida sigo pensando en este credo ‘déjalo mejor de lo que lo encontraste’. ¡Podría ser un resumen perfecto de vos! ¡Todos somos mejores por tenerte en el mundo! Y en este planeta ”, escribió la famosa niña de E.T., expresándole sin rodeos sus sentimientos.

Si bien se sabe que los actores mantienen una buena relación, ya que trabajaron juntos en varias películas, se desconoce cuál es la reacción de DiCaprio al respecto. Tampoco se sabe si hay un juego pautado entre ellos o si realmente Barrymore busca volver a su amor platónico realidad.

