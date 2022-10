Drew Barrymore y Adam Sandler se reencuentran 24 años después de haber protagonizado La mejor de mis bodas

escuchar

Drew Barrymore y Adam Sandler, protagonistas de tres comedias románticas que han quedado en el recuerdo de muchas personas a lo largo del mundo, se reunieron una vez más. La pareja participó de un evento de Netflix y los fanáticos enloquecieron al verlos juntos una vez más.

La actriz, de 47 años, y el comediante, de 56, participaron de la proyección de Garra, la más reciente película de él, organizada por la plataforma de streaming el miércoles pasado en Nueva York. Allí ambos conversaron un largo rato frente a las personas invitadas y recordaron sus trabajos en conjunto en El cantante de bodas (1998), Como si fuera la primera vez (2004) y Luna de miel en familia (2014). Para la ocasión, ella lució un traje de color crema y tacones altos, mientras que él prefirió un look más informal, con buzo azul, pantalones celestes y zapatillas deportivas.

Hace unos días, ella habló de su amigo y compañero y reveló que Sandler es fan de su programa de entrevistas, The Drew Barrymore Show. También confesó que ella es particularmente fanática de uno de los largometrajes que realizaron juntos, el cual se encuentra entre sus trabajos preferidos: “Me encanta Como si fuera la primera vez, es una de mis películas favoritas. Es muy buena”, admitió la actriz.

Como si fuera la primera vez cuenta la historia de Henry (Sandler), un veterinario especialista en la vida marina ártica, que ya con un fututo perfectamente planificado, conoce en una paradisíaca isla de Hawai a Lucy (Barrymore), una bella y dulce profesora de arte de una escuela secundaria. Él, un donjuán impenitente, sueña con viajar a Alaska para estudiar las costumbres de las morsas, pero la primera vez que se encuentra con Lucy todas sus fantasías se enfocan en esa muchacha. Ambos sentirán de inmediato el flechazo de Cupido, pero lo que ignora Henry es que la joven sufre un desorden neurológico que, por las noches, le hace perder la memoria por lo que, al día siguiente, no recuerda absolutamente nada de lo que le ocurrió la jornada anterior. Con mucha paciencia, cada mañana deberá poner en juego, como si fuera la primera vez, sus dotes de seductor para conquistarla.

Drew Barrymore y Adam Sandler en Como si fuera la primera vez SHUTTERSTOCK

En Garra, Sandler se pone en la piel de un reclutador de jugadores de basquet que descubre a un talento único pero inexperto en el deporte (papel interpretado por Juancho Hernán Gomez), e intenta prepararlo para iniciar una carrera dentro de la NBA.

El próximo 28 de noviembre, el actor recibirá un homenaje por su trayectoria en la 32ª ceremonia de los Premios Gotham, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York. “Las espectaculares actuaciones de Adam Sandler en algunas de las películas más populares de las últimas tres décadas han inspirado una y otra vez a la comunidad de cineastas que representamos aquí en The Gotham”, afirmó Jeffrey Sharp, director ejecutivo de The Gotham Film and Media Institute, al anunciar este reconocimiento. “Ya sea creando personajes, contando chistes o cantando canciones ingeniosas que todos conocemos y amamos, Adam Sandler es un intérprete que ha llevado una alegría inconmensurable al público de todo el mundo”, agregó.

Por su parte, la actriz se encuentra protagonizando un gran presente gracias a su rol de conductora. The Drew Barrymore Show, el programa comandado por ella, debutó el 14 de septiembre de 2020, en plena pandemia, y fue paulatinamente encontrando su público gracias a la personalidad de la estrella, espontánea y cálida.

Numerosas personalidades han participado en los distintos capítulos comandados por Barrymore, que hace un tiempo también reveló el nombre de quien sería, para ella, su entrevistada soñada. Sin vueltas, Barrymore dijo que le encantaría tener a Britney Spears en su programa.

LA NACION