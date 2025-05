Dua Lipa cantó en español un hit de Enrique Iglesias e hizo delirar a su público en Madrid

Tras su paso por Australia y Nueva Zelanda, y una escala fashionista en Nueva York para asistir a la Met Gala, Dua Lipa dio inicio a la parte europea de su "Radical Optimism Tour" con un espectacular show en Madrid, donde hizo delirar a sus fans al cantar en español .

La intérprete había adelantado que, a modo de homenaje, incluiría el cover de un artista local en cada una de las ciudades que visita con sus presentaciones. Por ejemplo, en Australia hizo “Highway to Hell”, de AC/DC, y “Can’t Get You Out of My Head”, de Kylie Minogue.

Este domingo, durante su primera parada en el Movistar Arena de Madrid (hoy dará allí un segundo show), Dua Lipa se lució con “Héroe”, el hit de Enrique Iglesias que supo llegar al puesto número uno del Hot Latin Tracks de Billboard, y cuya versión en inglés logró posicionarse tercera en el Billboard Hot 100.

“Estoy muy emocionada y un poco nerviosa. Pero quería tratar de cantar en español para ustedes” , expresó la artista en un claro y pausado español antes de interpretar uno de los temas más conocidos del hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler.

No es una novedad que Dua Lipa se maneja muy bien en nuestro idioma. Ya hizo gala de sus habilidades en distintas entrevistas, en las que contó que está tomando clases de español y que todavía tiene mucho por aprender, o incluso durante sus viajes a distintos países hispanohablantes, como cuando estuvo en México y le pidió a un conductor de Uber: “¿Podemos escuchar la radio, por favor?“

dua lipa speaking in spanish, oh dualingo 🫶 pic.twitter.com/KM0v4Qk4vg — ໊ (@addictionlipa) May 11, 2025

A lo largo del espectáculo, que estuvo dividido en cinco actos -con sus respectivos cambios de vestuario- y contó con la presencia de 12 bailarines, la artista no solo interpretó las canciones de su tercer álbum, Radical Optimism, sino que también hizo un repaso por su innumerable lista de éxitos, entre ellos “One Kiss” (su colaboración de 2018 con Calvin Harris), “Break My Heart”, “Levitating”, “Physical”, “Love Again” y “Be the One”.

Muy cercana a su público, no solo por las frases en español que hicieron delirar a los más de quince mil presentes, entre ellos su amigo Pedro Almodóvar y la cantante Tate McRae, Dua Lipa derrochó energía y calidez, se sacó selfies con sus fans -incluso grabó un video con el celular de uno de ellos- y los hizo bailar de principio a fin.

Su próxima visita a la Argentina

Cabe recordar que a fin de año la exitosa cantante regresará a la Argentina con dos shows en el estadio de River Plate el 7 y 8 de noviembre. La venta general de la primera fecha se abrió el pasado 10 de abril, pero la alta demanda de entradas, que se agotaron en solo una hora, hicieron que la artista sumara otra fecha al calendario de shows, que en Latinoamérica también incluirá a Chile, Brasil, Perú, Colombia y México.

La primera vez que Dua Lipa pisó suelo argentino fue en 2017 como telonera de Coldplay. Luego, regresó con su propia gira en septiembre de 2022. En ese momento, la artista londinense de raíces albanas realizó dos shows en el Campo Argentino de Polo en el marco de su “Future Nostalgia Tour”.

“La energía es absolutamente increíble. Es uno de mis lugares favoritos para ir y tocar” , aseguró tiempo después sobre su paso por suelo argentino durante una conversación con Billie Eilish en el podcast Dua Lipa: At Your Service.

Dua Lipa durante su Future Nostalgia Tour Mauricio Santana - Getty Images South America

Además de conectar con el público local, la intérprete tuvo la posibilidad de conocer algunos de los lugares más turísticos de la ciudad de Buenos Aires: recorrió las históricas calles del barrio de Recoleta, visitó el Cementerio, comió pizza en Palermo y, como la lectora voraz que es -suele compartir recomendaciones en su cuenta de Instagram-, compró libros en El Ateneo Grand Splendid.