En unas recientes declaraciones que brindó a la publicación The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson, abiertamente feminista y militante del movimiento bisagra #MeToo, contó que cree en la palabra de Woody Allen, quien fue denunciado por abuso por su hija adoptiva, Dylan Farrow.

"Le creo, y trabajaría con él en cualquier momento", expresó Johansson, una de las musas del cineasta, con quien trabajó en Match Point, Vicky Cristina Barcelona y Scoop.

"Veo a Woody cada vez que puedo, y he tenido muchas conversaciones con él al respecto. He sido muy directa con él, y él es muy directo conmigo. Mantiene su inocencia y le creo", añadió, aludiendo también a la repercusión que lógicamente tendrían sus dichos. "Es difícil porque es un momento en que hay mucha pasión y muchos sentimientos fuertes para empoderar a las mujeres con justa razón. Es un momento intenso", concluyó la actriz de Avengers.

Horas más tarde, en sus redes sociales, la propia Dylan criticó duramente a Johansson. "A Scarlett le queda un largo camino para entender el tópico que dice representar, porque si aprendimos algo en estos últimos dos años es que definitivamente deberíamos creerle a los depredadores sexuales que 'mantienen su inocencia'", expresó con ironía.

Recordemos que en febrero de 2014, Farrow publicó una carta abierta en The New York Times, donde contó que sufrió abuso sexual por parte de su padre. Cuatro años más tarde, en el programa This Morning de la cadena CBS, habló ante las cámaras por primera vez.

"Quiero mostrar mi cara y contar mi historia. Quiero hablar con la verdad. Amo a mi padre, lo respeto y él era mi héroe. Eso, obviamente, no lo excusa de lo que me hizo, pero hace que duela más intensamente", contó la hija de Mia Farrow, quien aseguró que Allen la "atacó" cuando tenía 7 años. "Estaba en el desván, en la casa de campo de mi madre en Connecticut, cuando él me pidió que me tirara boca abajo y jugara con el trencito de mi hermano, se sentó detrás mío y me atacó sexualmente. Mi madre se había ido de compras ese día. Cuando se enteró, se puso muy triste; mi primer impulso fue sentir que había hecho algo mal", detalló con crudeza.

Su relato conmocionó a Hollywood, y generó una brecha en la industria en la que trabajar con Allen se convirtió en un dilema para los actores . Una gran mayoría declaró que no volvería a colaborar con el cineasta, mientras que otros -como Johansson, Alec Baldwin y Diane Keaton- creen en su inocencia.

"Hay quienes han sido denunciados por veinte mujeres, por cincuenta, por sesenta. Yo fui acusado una sola vez por una mujer y en un caso de custodia de menores que fue analizado, y del que se demostró que era falso; aun así me agrupan con esta gente. Me conmuevo cuando encuentran a personas que acosan a mujeres y a hombres inocentes; es bueno que los que los expongan, pero yo debería ser la cara en los afiches del movimiento, porque he trabajado en películas durante cincuenta años con cientos de actrices y ni una sola, nunca, nadie ha sugerido ningún tipo de indecencia mía en absoluto", le manifestó el realizador de Annie Hall a Jorge Lanata, en una entrevista que le brindó al periodista en junio de 2018.