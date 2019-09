La actriz dijo que tiene un gran cariño por el director de cine y que cree en su inocencia Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 17:31

A comienzos de 2014, Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen, acusó al director de cine en una carta abierta en el diario The New York Times de haber abusado sexualmente de ella desde sus 7 años de edad. Tras el tenor de estas acusaciones, desde aquél entonces fueron pocos los actores que se atrevieron a dar declaraciones sobre su vínculo con Allen. Sin embargo, recientemente Scarlett Johanssen manifestó su apoyo al realizador cinematográfico.

A finales de 2017, la fuerte acusación contra Allen volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando su hija adoptiva dio una entrevista televisiva donde nuevamente reafirmó su acusación. A raíz de esto, actores como Freida Pinto, Greta Gerwig, Colin Firth y Mira Sorvino dijeron que no volverían a trabajar con el director de 83 años.

Johansson está en la vereda opuesta y le demuestra su apoyo a Allen. En una entrevista con The Hollywood Reporter,, la actriz sorprendió al decir abiertamente: "Le creo, y trabajaría con él en cualquier momento".

Scarlett y Woody juntos en la película "Scoop" Crédito: Instagram

La actriz profundizó sobre los motivos de su postura: "Veo a Woody cada vez que puedo, y he tenido muchas conversaciones con él al respecto. He sido muy directa con él, y él es muy directo conmigo. Mantiene su inocencia y le creo".

Allen y Johansson trabajaron juntos en los films Match Point , Vicky Cristina Barcelona y Scoop. Es decir que su relación laboral es de larga data. Cuando le preguntaron si se sentía incómoda por el posible impacto negativo de sus declaraciones, ella respondió: "Es difícil porque es un momento en que hay mucha pasión y muchos sentimientos fuertes para empoderar a las mujeres con justa razón. Es un momento intenso".

Johansson y Allen trabajaron juntos en varias oportunidades Crédito: Instagram

La actriz se suma a la lista de actores que respaldaron a Woody Allen en distintas oportunidades. Anjelica Huston, Alan Alda y Javier Bardem son algunos de los que dijeron que no tendrían problema en volver a trabajar con él.

Aquella fuerte confesión de la hija adoptiva del realizador de cine comenzaba con el siguiente párrafo: "Me tomó de la mano y me llevó a un oscuro ático parecido a un clóset que había en el segundo piso de nuestra casa. Me dijo que me acostara boca abajo y jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Entonces él me atacó sexualmente".

La entrevista televisiva donde Dylan Farrow habla sobre los abusos que sufrió por parte de su padre, Woody Allen 08:05

Video

La denuncia por el abuso sexual se hizo pública en 1993, y estuvo en el centro de la disputa legal entre Mia Farrow y Woody Allen por la custodia de sus tres hijos, pero nunca fue condenado, ya que se desestimaron las acusaciones.

La ruptura tuvo como causa principal que Farrow descubrió que Allen mantenía relaciones sexuales con Soon-Yi, otra hija adoptiva de la pareja, con quien finalmente se casó en 1997, adoptó otros dos niños y continúan juntos hasta la actualidad.

Woody Allen niega abusos a su hija adoptiva Dylan Farrow 01:26

Video

Allen siempre negó las acusaciones rotundamente. "Aunque la familia Farrow está cínicamente usando la oportunidad brindada por el movimiento Time's Up para repetir esta denuncia desacreditada, eso no la torna más verdadera hoy que en el pasado. Nunca abusé de mi hija, como concluyeron todas las investigaciones hace un cuarto de siglo", escribió el cineasta en un comunicado en 2018.