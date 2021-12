Efecto Johnny Depp: los haters arrinconaron a Mads Mikkelsen, que debió cerrar su Instagram

Es sabido que las campañas impulsadas por los haters, pueden ser la pesadilla de los artistas. De forma organizada o no, cuando los insultos de los fans comienzan a inundar las redes sociales de alguna estrella, la situación suele terminar con la víctima del ataque alejándose de la web. Y eso sucedió recientemente con Mads Mikkelsen.

Como es sabido, Warner decidió echar a Johnny Depp de las películas de la franquicia Animales fantásticos. Luego de haber realizado dos de los largometrajes de la saga, encarnando al carismático Gellert Grindelwald, el estudio despidió al actor debido a sus últimos conflictos, en los que fue acusado de maltratos por parte de su ex pareja, Amber Heard, y por protagonizar otros problemas judiciales. Y con la intención de mantener impoluta la imagen de la franquicia, Warner tomó la drástica decisión de pagarle a Depp una astronómica indemnización, y retirarlo de la saga.

Poco tiempo después, se anunció que de cara a la tercera entrega de Animales fantásticos, el encargado de interpretar a Grindelwald sería el danés Mads Mikkelsen. El prestigioso actor se mostró muy entusiasmado ante ese reto. Y en diciembre de 2020, cuando trascendió la noticia, Mikkelsen expresó: “Obviamente que la producción iba a realizar el film, y que él no iba a estar involucrado más en el proyecto. Pero yo no tengo injerencia en ese asunto, y desconozco qué paso en su vida privada, tampoco sé si lo que sucedió es justo, me refiero a que haya perdido su trabajo . Por mi parte, lo único que sabía es que el show debía continuar, y realmente me hubiera gustado mucho que habláramos si se hubiera dado la oportunidad. Y lo cierto es que me llamaron a mí, y realmente estaban apurados por este tema. El guion me encantó, y acepté el trabajo. Y sé que esto es muy controversial para mucha gente, pero así es como ocurren las cosas de tanto en tanto”.

En esa misma entrevista, Mikkelsen aclaró de qué manera iba a heredar el legado de Depp, procurando encontrar un equilibrio entre su antecesor, y una nueva forma de ver el personaje: “Desde luego que habrá una diferencia en lo referido a Grindelwald, porque esta vez seré yo. Y esta es la parte capciosa del asunto, porque aún estamos trabajando. Desde luego que habrá una distancia entre lo que hizo Johnny y entre lo que yo tendré que hacer. Pero sin embargo, yo tengo que encontrar la forma de apropiarme de esto. O sea que aunque tenemos que encontrar algunos puntos en común con la versión pasada del personaje, con el objetivo de no deshacer por completo un trabajo que fue realizado de manera magistral”.

Con la reciente salida del primer tráiler de Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, se vieron las primeras imágenes de Mikkelsen en acción, bajo la piel de Grindelwald. Frente a eso, un sector de los fans se tomaron el cambio extremadamente en serio, y de la peor manera. En apenas unos instantes comenzaron a surgir todo tipo de comparaciones entre Mads y Depp, rechazando de cuajo el reemplazo impuesto por Warner.

Y peor aún, una importante cantidad de haters empezaron a atacar a Mikkelsen a través de su cuenta de Instagram, realizando todo tipo de comentarios ofensivos en las fotos de su familia, o en otros posteos vinculados a su vida personal. Por ese motivo, y ante los incesantes ataques, el actor decidió dar de baja su cuenta de Instagram.

Frente a la decisión de Mikkelsen, muchos de los fans que apoyan el cambio y que siguen de manera leal al actor, comenzaron una contra campaña con el objetivo de pedirle que por favor vuelva a las redes, a compartir sus trabajos y sus experiencias.