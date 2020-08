El actor Cuba Gooding Jr. fue acusado de violar a una mujer en 2013 Fuente: Archivo - Crédito: Byron Cohen /FX via AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 11:54

El actor Cuba Gooding Jr. fue acusado de violar a una mujer dos veces en un cuarto de hotel en Manhattan en 2013, según una demanda que intensifica la severidad del creciente número de denuncias en su contra.

La demanda, fechada el lunes y presentada el martes en una corte federal de Manhattan, alega que el actor de Jerry Maguire atacó a la mujer (identificada en documentos judiciales con el nombre genérico "Jane Doe'' para proteger su privacidad), luego de que se conocieran en un salón exclusivo del Greenwich Village.

El abogado Mark Heller, que representa al actor de 52 años, dijo que el "supuesto evento nunca ocurrió''. Y agregó: "Mi cliente es totalmente inocente de cualquiera de estas acusaciones falsas y confiamos en que el caso será desestimado. Probablemente ella sólo está buscando algo de gloria en la publicidad y notoriedad del caso de Cuba Gooding Jr.''.

Gooding ya enfrenta cargos menores de abuso sexual y toqueteos forzados en relación con acusaciones previas de otras mujeres. El actor se ha declarado inocente de esos cargos. Heller ha calificado las acusaciones en la corte estatal de "poco creíbles'' y criticó a la fiscalía por desperdiciar dinero de los contribuyentes.

La demanda federal señala que la mujer accedió a acompañar a Gooding a un hotel cercano en SoHo, donde iban a acompañarlos amigos del actor y una amiga de la mujer en el bar y restaurante de la planta baja. La amiga de la acusadora estaba con ella cuando conoció a Gooding en el salón VIP, pero cuando llegaron al hotel, Gooding la convenció de subir con él a una habitación argumentando que quería cambiarse de ropa, señala la demanda. Luego, en vez de cambiarse, el actor puso música y la atacó, le quitó la ropa y le sujetó los brazos para inmovilizarla mientras abusaba sexualmente de ella y la violaba dos veces, señala la demanda según informa la agencia de noticias AP.

Ante la Justicia. El actor Cuba Gooding Jr. semanas atrás durante una audiencia por otras denuncias en su contra Crédito: GROSBY GROUP

Además en el escrito la mujer señala que le dijo "no" a Gooding numerosas veces durante los ataques, pero que él no se detuvo. De acuerdo con los documentos judiciales, el ataque de agosto de 2013 dejó a la mujer con "dolor emocional, sufrimiento y una pérdida del gozo de la vida''. Pide una indemnización por daños no especificada.

Gooding se presentó la semana pasada en una corte estatal de Manhattan, donde se declaró inocente de seis cargos menores por toqueteos forzados y abuso sexual. De ser hallado culpable, enfrenta una sentencia de hasta un año en prisión. Los fiscales estatales dicen que más de dos docenas de mujeres han hecho denuncias contra Gooding desde que surgieron los primeros señalamientos en su contra.