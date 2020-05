El apasionado beso "antes de que acabe el mundo" de Ben Affleck y Ana de Armas

Un beso antes de que se acabe el mundo. Ben Aflleck y Ana de Armas, apasionados

Ben Affleck y Ana de Armas son de esas parejas a las que la cuarentena las agarró súper bien paradas: muy enamorada . Los tórtolos, que están atravesando este histórico momento de la humanidad juntos, han compartido algunas imágenes de estos tiempos adentro de casa. Si bien ya habían circulado algunas imágenes de ellos, aún faltaban las fotos del beso. Y, gracias a la iniciativa de René Peréz, quien compuso un tema en aislamiento e invitó a personas alrededor del mundo -tanto famosas como no- a besarse, se viralizó la primera manifestación de afecto entre el actor y su chica.

Después de la larga separación de Affleck y Jennifer Garner, el socio de Matt Damon parece dispuesto a entregarse a lo que la cubana de 32 años le propone: un vínculo más mediático. Es por eso que se sumaron al video de Residente, "Antes de que el mundo se acabe", la canción donde el boricua habla de volver al afecto en este período en que la recomendación es no tocarse y mantener el distanciamiento social para evitar la propagación del Covid-19.

El beso entre Ben y Ana se suma al de otras celebridades y personas alrededor del mundo que se unieron para acompañar el esperanzador mensaje. "Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas, me separa de ti. Por eso contigo, la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y la mañana se queda sin aves mejor por ahora nos damos un beso antes del que el mundo se acabe", canta el ex Calle 13.

Y suma: "Yo sé que el futuro es incierto pero aunque cierren fronteras, no podrán cerrar el mar abierto. Pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo, sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo. A sentir el sol que nos vacuna, junto al agua que nos moja bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas".

"Antes que acabe el mundo", el video donde se besan todos 07:40

Residente, que ya había sumado más de 105 millones de reproducciones en YouTube con su último tema "René", logró un hito que pocos esperaban al invitar a Ana y Ben. En las imágenes se ve como el actor tiene la cámara mientras abraza a su novia. De Armas rodea el cuello del ex Batman y le pone sus manos en la nuca. Él la toma de la cintura y se entrega a la propuesta de su novia: la escena termina en el esperado beso. Luego se separan y sonríen. De fondo, puede verse el Joshua Tree National Park en el sur de California, donde la cubana celebró su cumpleaños.

Affleck y De Armas coincidieron en el set del thriller Deep Water. Y, si bien los rumores sobre una posible relación entre ellos comenzaron a sonar desde entonces, recién en marzo de este año se confirmó el romance luego de que se difundieran unas imágenes de ellos paseando por las calles de La Habana.

Los besos alrededor del mundo

Del video, que editó Residente, también participan él y su pareja, Kasia Marciniak; Ricky Martin y su marido Jwan Yosef ; Bad Bunny con su chica Gabriella Berlingeri; Oriana Sabatini y Pablo Dybala; Zoe Saldana y Marco Perego, y Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, entre otros. "Gracias @residente al invitarnos a formar parte de esta canción tan hermosa, también nos hiciste acordar de la importancia de cuidar los afectos, ahora más que nunca. Desde Nueva York a Milán ¡qué viva el amor!", escribió Zoe, junto a la imagen de su beso.

"Perdimos el centro antes de volver afuera, hay que regresar adentro", propone el boricua mientras pasea por 80 países y muestra cómo, a pesar de la pandemia, más de 100 personas se siguen besando. Aunque, claro, hay culturas más tímidas y las demostraciones de amor son más sutiles.