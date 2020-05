El beso que Ricky Martin y Jwan Yosef dedicaron a Residente y su nuevo tema

Beso a beso. Ricky Martin y su marido se sumaron a la propuesta de Residente

Residente le dio rienda a su creatividad y compuso una canción no solo por la cuarentena sino por cómo sobrevivir al aislamiento. Con un estreno mundial, el tema "Antes que el mundo se acabe" pudo escucharse ayer en todos las plataformas del músico. Activo en las redes sociales, el ex Calle 13 tuvo un idea: pedirle a sus seguidores y algunas celebridades que se besaran para acompañar el texto de su esperanzadora canción. Como resultado, Ricky Martin y su marido, Jwan Yosef, le regalaron a sus millones de seguidores su primer beso público.

Ricky, quien hace poco compartió sus sentires en cuarentena , y Residente ya se han mostrado unidos en una acción que hicieron en conjunto por Puerto Rico cuando encabezaron la marcha contra quien era en ese entonces el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Los músicos acompañaron a la población luego de que se hicieran públicos una serie de chats con contenido homofóbico, misógino y grosero en los que el político, quien terminó por renunciar a su cargo, se burlaba de colegas, opositores y periodistas.

"No volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo", propone el tema antes de exponer a más de 100 personas alrededor del mundo haciendo eso que el aislamiento social recomienda no hacer: demostrar afecto. Desde Puerto Rico a Rusia, desde América a Oceanía, besos para todos, de todas las etnias, de hombres con mujeres, de mujeres con mujeres, de hombres con hombres, bajo el agua, en un jardín, al frente del mar, en un departamento, entre chicos, en soledad. Residente, que durante este largo tiempo de confinamiento fue encontrando cómo mantenerse entretenido -hasta entrevistó al presidente Alberto Fernández en un Instagram Live- , rompe fronteras y une al mundo en una emocionante iniciativa.

Más celebridades se besaron en cuarentena

Además de Ricky, en el video que visita 80 países, se pueden ver a otros artistas sumarse a la iniciativa de Residente, quien es el primero en aparecer besándose con su pareja, Kasia Marciniak. Entre los famosos que se sumaron a la iniciativa está Drexler besándose con Leonor Watling, en Madrid, y Rubén Radá haciendo lo propio en Uruguay.

También hubo lugar para actores y deportistas: desde Ben Affleck con Ana de Armas a Zoe Saldana con Marco Perego pasando por Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Antonela Roccuzzo con Lionel Messi. "Cuándo saldremos de nuevo, eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso, antes que el mundo se acabe", enuncia Residente.

Sobre el tema

"La canción la compuse y la escribí hace como tres semanas en medio de ese sentimiento de incertidumbre y ansiedad que provoca toda esta pandemia. Necesitaba sacar algo y escribir algo, y como estaba con mi pareja pues empecé a escribir esta canción", reveló el cantante a la agencia de noticias AP.

Sobre la parte musical, el cantante contó que si bien comenzó solo con la composición, más tarde decidió convocar al pianista argentino Leo Genovese, quien terminó de darle forma y, por último, tomó la decisión de agregar cuerdas.

Además explicó que hubo países que por su cultura no son muy afines a hacer demostraciones de afecto en público y que le costó un poco más conseguir besos. "Hay personas que quizás estaban tímidas, hay personas que culturalmente no se besan... Por eso en el video hay algunos que no se besan en la boca. En India era complicado conseguir alguien que se besara. Así se fue tejiendo el video de a poco... Me mandaban a veces el video mal, a veces era difícil contactarlos de nuevo y no salieron. Fue un trabajo grande", detalló.

El material fue editado por él mismo y como le "sobraban" besos, el video dura 7 minutos y termina con voces en otros idiomas. "Ellos están cantando parte de mis versos, que yo les traduje al inglés y ellos lo tradujeron a sus propios idiomas", dijo.