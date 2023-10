escuchar

Sin dudas, el apellido Klum seguirá ocupando un gran lugar dentro del mundo de la moda durante varios años. Es que Leni, la hija que Heidi Klum tuvo con el empresario Flavio Briatore, viene siguiendo los pasos de su madre desde hace un tiempo, convirtiéndose en una de las nuevas “nepo babies” del momento.

Al igual que otras modelos de su generación, como Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford) o Lila Moss (hija de Kate Moss), esta jovencita de 19 años ha heredado no sólo la belleza de su madre sino también su talento e histrionismo para deslumbrar arriba de una pasarela. De hecho, en más de una oportunidad ambas se han dado el gusto de protagonizar juntas varias campañas de moda, tapas de revistas o de asistir a distintos eventos públicos y alfombras rojas.

“Siempre quise hacer lo que hace mi madre. Siempre quise ser modelo” , confesó Leni hace un par de años cuando fue tapa de Glamour Alemania. Por su parte, Heidi -que la acompañó durante toda la sesión de fotos- reveló lo orgullosa que se siente al ver a su hija en ese lugar, que ella ocupó 20 años atrás. “Es muy emocionante. Ella está haciendo lo que siempre soñó. Es algo divertido para ella. No le tiene miedo a las cámaras porque siempre ha venido conmigo a los sets de fotografía y a mis shows. Es muy fuerte, en el sentido de que sabe jugar con todo esto”, señaló quien sigue muy de cerca su carrera: “La vengo ayudando con los tratos que hace y sé que tiene muchas cosas en proyecto”.

Leni Klum posa sonriente en la gala de Intimissimi, en Berlín Backgrid UK/The Grosby Group

En las últimas horas, madre e hija asistieron a un evento organizado por una marca de lencería (de la cual ambas son embajadoras) en Berlín y no sólo demostraron que son dos gotas de agua sino también la conexión especial que comparten. Súper cómplices, Heidi y Leni posaron juntas, se divirtieron ante los flashes y arrancaron más de un suspiro con sus atuendos transparentes que, si bien eran diferentes entre sí, tenían un común denominador: ambos dejaban entrever su ropa interior, esa de la que ambas son la cara e imagen.

Mientras que Leni se sumó a la tendencia de la temporada con un vestido largo de tul negro que combinó con botas altas, Heidi deslumbró con un diseño en fucsia de Tom Ford con cuello alto y manga larga. Los detalles de encaje sumaron sofisticación al modelo.

Cómplices y muy compinches, Heidi y Leni comparten su pasión por las pasarelas Backgrid UK/The Grosby Group

Las fotos de este gran evento no sólo dieron la vuelta al mundo sino que la propia Heidi se encargó de publicarlas en su cuenta de Instagram, donde no sólo mostró el backstage de la campaña gráfica sino también parte de la cena donde varias caras conocidas dijeron presente. A su vez, sumó un video junto a su madre bajo la leyenda: “Celebrando todas las generaciones de mujeres con Intimissimi”; la firma de lencería en cuestión.

Su ángel, su heredera

Leni tenía tan solo 12 años cuando comenzó a recibir ofertas de trabajo. A pesar de que le rogaba a su madre para que la dejara subirse a la pasarela, ella (que conocía el medio a la perfección) le pidió que esperara a ser un poco más grande. Finalmente, cuando la adolescente cumplió los 16 su sueño se hizo realidad.

El desfile de Dolce & Gabbana Alta Moda, un evento que la marca italiana organizó en Venecia, fue su carta de presentación. Esa que luego la llevó a protagonizar las principales portadas de moda como Vogue o Glamour. Ahora bien, quién es esta muchachita con belleza angelical que está heredando el legado de Heidi Klum, una de las favoritas de los diseñadores internacionales más top.

Nacida el 4 de mayo de 2004 en Nueva York, Leni es fruto de la relación que Klum tuvo con el empresario italiano de la Fórmula 1 Flavio Briatore. Sin embargo, sus padres terminaron el breve noviazgo que mantuvieron antes de que ella naciera y la pequeña no fue reconocida. Años más tarde, la niña fue adoptada legalmente por el hombre que la crió desde que era tan solo un bebé: el cantante Seal, con quien la modelo alemana estuvo casada durante nueve años y tuvo tres hijos más.

Heidi Klum junto a sus cuatro hijos The Grosby Group

“El trámite no hace a Leni más o menos hija mía de lo que ella era. Solo significa que tanto Heidi como yo queríamos que ella tenga el mismo apellido que todos. Era por Leni. Yo no quería que ella se sintiera diferente, porque sé lo que es ser un ‘hijastro’, y no tenía ganas que mi niña sienta esa dinámica”, dijo el músico cuando se conoció que el proceso de adopción había finalizado.

A pesar de que en su documento figura que se llama Helene Boshoven Samuel, la modelo decidió lanzar su carrera como Leni Klum. “Sé que no siempre ha sido fácil para mi hija. Nunca tuviste la posibilidad de crecer de manera ‘normal’. Pero... ¿qué es lo normal? Crecer con tres padres diferentes probablemente no lo sea”, dijo Klum en sus redes cuando su hija debutó en Vogue. “Tenés el don de sacar lo mejor de cada situación. Y me gustaría decir: nada te lastima, al contrario. Sos una joven mujer que pelea por sus metas y, mucho más importante, sos un maravilloso ser humano con el corazón siempre en el lugar adecuado”, agregó en el posteo.

La adolescente, que es la mayor de cuatro hermanos (Henry de 17, Johan de 16 y Lou de 14), tiene casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en donde comparte postales de sus viajes, de sus campañas y junto a su madre, a quien admira y toma como ejemplo a seguir en su profesión.

