El “berrinche” de Cinthia Fernández por no ser invitada a los Martín Fierro y un tenso cruce con Malena Pichot

Tras conocerse las ternas de nominados a los premios Martín Fierro, el espectáculo se prepara para la ceremonia que tendrá lugar el 15 de mayo en el Hotel Hilton. Será la primera gala presencial tras la pandemia y algunas figuras del ambiente, como Cinthia Fernández, se lamentan por no haber sido invitadas a la gala.

Durante la emisión de este miércoles de Momento D, el ciclo conducido por Fabián Doman, la panelista expresó su descontento por no ser convocada. Después de que el periodista contara que él tendrá en el encuentro “su plato de comida”, la mediática hizo su descargo. “¡Che! ¿Puedo ir de modelo de relleno? ¿Viste esas que siempre van y les tenés que pedir el DNI?”, preguntó con ironía primero. Entonces Doman le explicó que para eso tendría que trabajar para el canal que se encargará de televisar el acto.

Ante ello, Fernández exclamó: “¡Qué pena, che! Porque había unos convenios entre las agencias, aparecen las modelos que nunca trabajan en televisión, y yo quería ir, aunque sea de relleno, para comer gratis”, manifestó.

En un mensaje en las redes, la mediática también apuntó: “No se entiende por qué los programas de espectáculos no tienen lugar en los Martín Fierro cuando son generadores de agenda en todos los programas”.

La panelista también protagonizó en las últimas horas un cruce en las redes sociales con Malena Pichot. La pauta oficial que habría recibido la radio dirigida por Julia Mengolini, Futurock, donde trabaja Pichot, generó polémica y Fernández, que ya dejó en claro sus intenciones de dedicarse a la política activa, opinó al respecto a través de Twitter.

Yo no tengo pauta como MENGOLINI, trabajo en todos los canales como panelista o bailarina. Tanto les pone nerviosaS mi opinión a las hippie con OSDE? — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) April 20, 2022

Antes de ello, el periodista Sebastián Turtora se había quejado en la red social del pajarito: “Sólo en el mes de febrero 2022, Julia Mengolini recibió 3.600.000 pesos de pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires. Ella dice que su radio la sostiene el aporte de los oyentes, en realidad la sostiene con tu plata”.

En base a ello, Cinthia Fernández comentó: “No era que la armaban -a la radio- con el presupuesto de esos suscriptores incomprobables que tenían? ¿En qué quedamos señora del churro?”, escribió. “Yo no tengo pauta como Mengolini, trabajo en todos los canales como panelista o bailarina. ¿Tanto les pone nerviosas mi opinión a las hippie con OSDE?”, escribió más tarde.

El tenso intercambio comenzó después de que Fernández disparara: “Pichota, sos una cholula que te colgaste de la China Suárez para salir en los portales. ¿Siempre que ves luz, entrás?”. Ante lo que la comediante no se quedó callada: “La producción de tu programa mandó un móvil a la radio, yo sería muy feliz si no mandan ningún móvil más nunca jamás. Ya dijeron que querían volver hoy y les dijimos que no. Y si me vas a insultar, arrobame”.

La directora de Futurock realizó luego su descargo: “Algunas aclaraciones (aunque innecesarias) importantes sobre las boludeces que escriben y dicen algunos inescrupulosos. Yo jamás cobré una pauta para mí, cosa que no puede decir casi ninguno de los periodistas de los grandes medios de comunicación. La costumbre del ‘sobre’ en todas sus variantes es de ustedes, nosotros no tenemos nada que ver con esa práctica”, comentó Mengolini.