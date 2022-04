La enigmática vuelta de Mirtha Legrand y Juana Viale, el nuevo reality que trae Marcelo Tinelli y el juego de Ellen DeGeneres que conducirá Susana

El martes pasado por la tarde, Nacho Viale visitó a Mirtha Legrand en su piso de Palermo. No fue un encuentro familiar, se trató de una reunión de trabajo para definir la continuidad de los programas, ya que es inusual que, a esta altura del año, los ciclos de la diva no estén al aire. Las deliberaciones entre abuela y nieto espejan lo que sucede por estas horas en las oficinas de programación de los canales y en las principales productoras que proveen de contenidos a las señales de aire.

Mayo, junio y julio serán meses de alta rotación en las grillas , razón por la cual se están poniendo a punto varios formatos, peleando porcentajes de la torta publicitaria y definiendo la letra chica de los contratos. Desde las gerencias de programación se mira endogámicamente y, sobre todo, con un ojo puesto en la competencia.

Precisamente sería durante este próximo trimestre cuando Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y Susana Giménez volverían a pisar los sets. La Santísima Trinidad de la televisión argentina es necesaria para un medio en el que los divos escasean. Ellos generan, con más o menos rating, la epifanía aspiracional. En una televisión donde el podio mayor está integrado solo por este triunvirato, sin recambio generacional, la presencia de Mirtha, Marcelo y Susana se torna imprescindible.

Con todo, y más allá de los nombres mencionados, Santiago del Moro, Guido Kaczka y Marley son de las pocas figuras con categoría estelar que hacen subir el rating de sus canales hasta los dos dígitos , en un tiempo en el que promediar entre 11 y 15 puntos está muy bien. También Cristina Pérez y Rodolfo Barili, desde el ámbito informativo, generan audiencia y números altos en el inicio del prime time de Telefe.

Santiago del Moro (Telefe) y Guido Kaczka (eltrece), dos figuras fuertes del prime time televisivo Archivo

En ese contexto y en la actual dinámica de la televisión ya no es posible pensar en la bipolaridad de una temporada alta rimbombante que va de abril a diciembre y, en los meses restantes, una temporada baja con figuras de relleno frente a las cámaras. Desde hace tiempo, el medio se renueva constantemente a lo largo de los doce meses del año. Basta con echar un vistazo al último verano, donde las programaciones de las emisoras líderes contaron con títulos como MasterChef Celebrity (Telefe) o La 1-5/18 (eltrece), productos exitosos con figuras muy instaladas que se iniciaron el año anterior y no se discontinuaron en enero. Aunque no le fue bien en materia de rating, en diciembre, cuando antes todo se acababa, elnueve estrenó Moria es Moria, el late night show de una figura de la talla de Moria Casán, ya levantado del aire.

Así las cosas, cuando el año se prepara para iniciar su segundo semestre, ya se piensa en la llegada de los divos y en el estreno de varios formatos con figuras populares como Jey Mammón y Florencia Peña, quienes debutarán en Telefe y América, respectivamente.

Jey Mammón, una de las apuestas fuertes de Telefe. El conductor animará La peña de morfi y su big show nocturno

Y si hoy no es posible pensar en temporadas de mayor o menor encendido, noviembre será atípico, ya que será el mes en el que la TV Pública pondrá en el aire el Mundial Qatar 2022 , aplanándole el rating, el encendido y la pauta publicitaria al resto de las emisoras que pondrán sus programaciones en piloto automático hasta el mes de enero, ya superado el encuentro deportivo y las fiestas de fin de año.

Mucho antes, el próximo 15 de mayo, Telefe emitirá la entrega de los Premios Martín Fierro otorgados por Aptra , luego de dos años de receso debido a la pandemia de Covid-19. Este miércoles, en Cortá por Lozano, Luis Ventura dio a conocer a los nominados. La gran fiesta de la televisión argentina será una bisagra entre la primera y la segunda parte del año. Sabido es que luego de la ceremonia los canales replantean algunas de sus decisiones de programación.

El caso Legrand

La diva de los almuerzos no tenía por costumbre descansar. Ni siquiera en verano cuando sus programas se instalaban en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, la pandemia mutó sus hábitos y Mirtha Legrand , encuarentenada para preservarse, apareció frente a cámaras solo tres veces en los últimos dos años. Con los contagios de Covid en baja y la quimera de la pospandemia, la figura de eltrece se esperanzó con regresar esta temporada, aunque tal cosa aún no es posible. Si Mirtha quiere, ¿por qué aún no volvió?

Nacho Viale, quien junto a Diego Palacio timonea StoryLab, la compañía que produce los programas de su abuela, es quien tiene un pie puesto en el freno, ya que sus negociaciones con eltrece aún no han llegado a buen puerto , aunque el acuerdo puede concretarse de un momento a otro. ¿O no?

El punto de conflicto sería el porcentaje de pauta publicitaria con el que el canal se querría quedar. El vínculo entre Viale y los popes de eltrece no sería del todo fluido y, aunque todos quieren a Chiquita en el aire, business are business. También por no llegar a un acuerdo por la división del porcentaje de la pauta publicitaria, la productora Mandarina, a cargo de Mariano Chihade, decidió mudar LAM de las mañanas de eltrece a las noches de América. El encuentro entre Mirtha Legrand y Nacho Viale de esta semana puso en blanco sobre negro diversos aspectos del intrincado laberinto comercial.

Nacho Viale produce los programas de Mirtha Legrand y es quien negocia con las autoridades de eltrece instagram

Asímismo, y en plan de un mejor acuerdo, a mediados de marzo surgió el rumor de un pase de la diva a América , emisora que la cobijó antes de su mudanza a eltrece. Sin embargo, la intención de Legrand es concluir su carrera en el canal líder que emite sus ciclos desde hace varios años y que, por diversas razones, que van desde la imagen de pantalla hasta lo ideológico, a ella le calza perfecto.

A comienzos de esta semana, StoryLab presentó Último primer día , la nueva serie que cuenta con el apoyo de una plataforma de entretenimiento. El evento, realizado en el Alvear Palace Hotel, fue el puntapié de la actividad pública de Nacho Viale, luego de varias semanas de periplo motoquero por el territorio americano. Su arribo al país fue impulsado por la presentación en sociedad de la serie y por el ultimátum de su abuela, quien, fiel a su conocida impaciencia, busca definiciones sobre su futuro laboral.

Desde ya, de concretarse la vuelta de los programas sabatinos de La noche de Mirtha y de las comilonas domingueras de Almorzando con Mirtha Legrand, la idea es que la diva sólo se ponga al frente de las cenas, en general de tono más político , y su nieta Juana Viale, su reemplazante natural durante la pandemia, quede al frente de los almuerzos, mucho más coloquiales y con comensales del mundo del espectáculo. Esta semana sería clave y es posible que en las próximas horas surjan novedades al respecto. Por lo pronto, eltrece aún conserva el espacio de las casi cinco horas de aire de los programas de Mirtha disponibles para la reentré.

Marcelo Tinelli, de estreno

Así como desde la oficina de prensa de eltrece no se asegura aún el regreso de Mirtha Legrand, LA NACION sí obtuvo la confirmación de la vuelta de Marcelo Tinelli a esta pantalla. Más allá de eso, el canal evita dar precisiones sobre el programa que liderará el conductor.

De todos modos, este medio pudo saber de fuente irreprochable que Marcelo Tinelli desplegará su arsenal en la pantalla de eltrece desde finales de julio o principios de agosto. Así como en plena pandemia ShowMatch, junto con MasterChef Celebrity, aportaron una producción encomiable, lo mismo sucederá este año. La artillería de Laflia ya está en marcha para generar un producto de gran envergadura.

La misma fuente confirmó que Tinelli abandonará el histórico Bailando por un sueño por la versión local de All Together Now, un certamen de talentos que hacen lo suyo frente a un jurado de cien integrantes. El formato es un éxito de la BBC inglesa que se irradió a varios mercados del mundo.

La competencia de All Together Now tiene una duración de unas diez semanas y se descarta que será muy bien aceptado por el público local. Para poder contemplar un jurado de un centenar de integrantes ya se está trabajando en el diseño de la nueva escenografía del programa. El set, ubicado en los estudios Baires de Don Torcuato, es el más grande la televisión argentina y uno de los pocos que puede albergar una producción con este despliegue.

Además, LA NACION pudo saber, en exclusiva, que Marcelo Tinelli tiene otro formato internacional en las gateras, pero aún no está definido si se estrenará antes de fin de año, luego de la definición de la primera ronda de All Together Now, o si, por el contrario, se iniciará una nueva competencia de este formato para culminarla antes del 31 de diciembre. Por lo pronto, se celebra que una figura del rango de Tinelli esté en el aire y proponiendo una producción al estilo de las grandes cadenas de televisión del mundo.

Marcelo Tinelli, la figura estelar de eltrece regresará a la pantalla con un formato renovado LaFlia

La vuelta de Susana Giménez

Susana Giménez es la gran estrella del espectáculo argentino y la mujer más estelar del medio televisivo. Su ausencia del aire de Telefe durante la pandemia se hizo notar. Radicada en La Mary, su chacra en Punta del Este, solo una entrevista a Wanda Nara, realizada en la ciudad de París, rompió con su paréntesis laboral. El programa especial, emitido por Paramount + y Telefe en noviembre de 2021, permitió ver a la diva nuevamente en acción.

Con respecto a la actual temporada, este medio recibió la confirmación de Telefe: Susana formará parte de la grilla de la emisora durante este año , aunque desde el canal se evitó dar mayores precisiones.

También es un hecho que Susana volverá a la señal de Paramount + , del mismo grupo de capitales extranjeros al que pertenece Telefe, para conducir Susana, invitada de honor , el ciclo donde se encuentra con estrellas del mundo. El primer episodio de este año contaría con la presencia de Sebastián Yatra, el cantante y compositor éxito de la música latina.

En cuanto al show de los domingos a la noche de la señal de aire, aún no hay nada definido. Federico Levrino, productor general de Susana, está trabajando junto a Darío Turovelsky, autoridad máxima del canal, y su equipo integrado por Guillermo Pendino, en las variables que permitan un regreso a la altura de la conductora, que genere rating y, sobre todo, permita buenos negocios . Aunque no hay una versión oficial que lo confirme, Game of Games, el formato internacional de juegos que popularizó Ellen DeGeneres en la televisión de Estados Unidos, es una opción firme para ser conducido por Susana. Hace tiempo que ella misma dio el visto bueno para ponerse al frente del mismo.

De volver, la diva no arrancaría su programa antes del mes de junio, aunque es posible que lo haga cerca de las vacaciones de invierno . Por otra parte, debido al Mundial de Fútbol que se iniciará el 21 de noviembre, Susana preferiría terminar su temporada antes de esa fecha y no competir con el evento que suele eclipsar el interés de otros espacios.

Multiplicado

Jey Mammón , una de las figuras revelación del 2021 gracias a la gran performance de su programa Los Mammones, dejó América para pasar a integrar las huestes de Telefe. El conductor, nominado a los Premios Martín Fierro, conducirá la nueva temporada de La peña de morfi , acompañado por Jésica Cirio y el chef Santiago Giorgini. La idea es que el envío, creado por Gerardo Rozín, quien falleció el 11 de marzo pasado, vuelva a estar en el aire desde el domingo 1° de mayo , aunque el debut podría prorrogarse hasta la semana siguiente. Más adelante, además, Jey Mammón estará al frente de su propio big show que llevará por título Show Mammón e irá en el horario central nocturno.

También en Telefe, está confirmado que Natalia Oreiro animará The Masked Singer , otro certamen de talentos de canto. Este tipo de concursos siempre son rendidores y vienen precedidos por un know-how internacional que augura su buen destino. En este sentido, en pocos días llegará una nueva edición de La voz argentina, el concurso de canto con coaches famosos que conduce Marley y que contó, en esta nueva edición, con 15.000 aspirantes de todo el país deseosos de participar. El ciclo fue de los más vistos durante su temporada 2021.

Más allá de Masterchef Celebrity y de Bake Off, Telefe canalizará los contenidos vinculados a la cocina con A la Barbarossa , el ciclo de Georgina Barbarossa que espera ocupar un lugar en las mañanas del canal. El programa iba a salir al aire a mediados de marzo, pero los buenos números de Flor de equipo, ahora conducido por Denise Dumas, atrasaron el debut. También lo gastronómico tiene un lugar primordial en La peña de morfi.

Finalmente, y buscando ganar una audiencia adolescente, reacia a consumir televisión abierta, Telefe prepara El último pasajero , el programa donde los concursantes juegan por un viaje a Bariloche. El ciclo, popularizado por Guido Kaczka, ahora estará conducido por Nico Occhiato y Flor Vigna , una pareja atractiva. La elección de los conductores es una buena jugarreta de Telefe ya que ambos, hoy separados, han mantenido un vínculo afectivo durante varios años.

Un regreso para Polka

Por la pantalla de eltrece se podrá ver la segunda parte de la ficción Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV). La historia, producida por Polka, la compañía de Adrián Suar, estará ambientada varias décadas después del relato original, cuya trama transcurría durante la primera mitad del siglo pasado. Este cambio temporal de los próximos episodios espantó a algunos actores como Gonzalo Heredia, aunque sería un hecho la participación de Mercedes Funes y el español Diego Domínguez . La idea es poder estrenar los nuevos episodios de ATAV a comienzos del segundo semestre.

Como sucedió con la primera parte y con la tira La 1-5/18, la historia se rodará en los estudios Baires de Don Torcuato, donde, actualmente, funciona Polka. Con esta ficción, eltrece buscará volver a ocupar una franja del prime time vacante para la ficción después de la despedida de la novela La 1-5/18.

La lucha por el tercer puesto

América y El Nueve pelean por el tercer puesto , aunque se alternan las franjas en las que consiguen ganar, E l Nueve lleva alguna ventaja por sobre su contrincante directo. Así las cosas, este canal no ofrecerá mayores cambios en su grilla durante el segundo semestre. Según trascendió, dejaría de salir Súper Súper y esa porción de la tarde estaría ocupada por un nuevo formato, también conducido por José María Listorti , pero sin ser producción de Laflia , compañía de la que el animador se acaba de alejar.

José María Listorti dejará la conducción de Súper Súper, aunque seguirá en El Nueve y sin ser producido por Laflia

En América, una de las noticias más relevantes es el debut de Florencia Peña con su big show en el prime time del canal y a partir de mayo. Si bien trascendió que su título sería La puta ama, lo cierto es que durante el transcurso de esta semana se definiría la cuestión. Aunque el nombre resulta llamativo, ha generado cierta resistencia y no faltaron las voces internas que indicaron que podría alejar a cierta porción de la audiencia.

También en mayo, Alejandro Fantino volverá a ponerse al frente del clásico Animales sueltos , luego de su experiencia en la conducción de Intratables, ciclo insignia del canal que dejará de salir al aire.

A pesar de los anuncios en pantalla, viene atrasado y sin fecha de estreno confirmada, De gira, a cargo de El Polaco. Tampoco hay nada cerrado con el productor Gustavo Sofovich, quien mantiene conversaciones con la emisora donde en las últimas temporadas instaló el histórico ciclo Polémica en el bar. Para este año, la idea es reflotar La noche del domingo , otro de los formatos creados por Gerardo Sofovich. En el posible regreso, el conductor sería Mariano Iúdica, quien estuvo al frente de Polémica en el bar y entiende el timing de los programas de Sofovich.

Con vistas al Mundial

El canal estatal, que el pasado lunes estrenó la miniserie En viaje, no confirmó nuevos títulos, aunque se sabe que la programación sufrirá algunos cambios en la segunda mitad del año. Lo más trascendente es la cobertura que se hará del Mundial de Fútbol a disputarse en Qatar.

Pablo Giralt, Sergio Goycochea, Gustavo Kuffner, Sofía Martínez, Matías Martin, Ángela Lerena y Miguel Osovi son algunos de los profesionales que estarán al frente de las transmisiones especiales.

Net TV , por su parte, insistirá con los enlatados y con clásicos de su pantalla como Editando tele, con la conducción del periodista Luis Piñeyro, y Como todo, que sale con repeticiones. En cuanto a esta señal, en las últimas semanas subió algunas décimas su promedio de rating, empatando o superando algunas franjas de la TV Pública.

Así las cosas, se esperan varias novedades con vistas a la renovación de las pantallas, nuevos aires encabezados por la anhelada llegada de Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y Susana Giménez. Telefe y eltrece son las señales que mayores cambios ofrecerán en sus grillas, apostando a conservar y elevar sus niveles de audiencia y, en el caso de eltrece, acercarse lo más posible a Telefe, el canal líder desde hace varios años.