El cambio de look de Anne Hathaway pone de moda un corte de pelo olvidado

La transformación se debe a que la actriz está difundiendo su nueva película, The Hustle. Fuente: Archivo

2 de mayo de 2019 • 10:34

Anne Hathaway se encuentra promocionando su nueva película, The Hustle, una comedia en la que compone a un dúo de estafadoras junto a Rebel Wilson. Para arrancar la temporada de prensa la actriz decidió cambiar de look y su nuevo corte de pelo ya cultiva miles de "me gusta" en Instagram.

El cambio se hizo público hace un par de días en la cuenta del estilista Adir Abergel, quien trabajó para famosas como Charlize Theron y Kristen Stewart, y se prepara para lucirse este lunes en la próxima gala del Met.

"Nuevo corte, nuevas vibras", escribió el estilista junto a una foto en blanco y negro de Anne con su corte, una melena en capas de estilo "shaggy" y setentoso.

La actriz también compartió su nueva onda en su cuenta a través de la sesión de fotos de la revista Shape. "Bueno, eso fue inesperado", escribió Hathaway.