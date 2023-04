Renée Zellweger y su novio Ant Anstead encontraron el hogar ideal para mudarse juntos

escuchar

Son tiempos de cambios para Renée Zellweger. La relación entre la ganadora del Oscar a mejor actriz por su papel en Judy y su novio Ant Anstead se afianza cada vez más: la flamante pareja tomó la decisión de convivir bajo un mismo techo después de casi tres años de noviazgo . Tras un largo período de perfil bajo en el que prefirieron mantener su vínculo alejado de los medios, poco a poco la actriz y el presentador de la TV británica fueron dejando que la prensa y los paparazzi los captaran compartiendo salidas y momentos de la vida cotidiana. El vínculo entre ellos se mantuvo estable y a medida que pasó el tiempo ambos fueron demostrando el profundo amor que se tienen el uno con el otro.

Según informó el portal TMZ , Renée Zellweger, conoció a Anstead a comienzos de junio del 2021 mientras filmaban un episodio del programa de Discovery+, Celebrity IOU Joyride, conducido por la actual pareja de la doble ganadora del Oscar. Después de grabar el episodio, la actriz le devolvió a Ant “unas botas de trabajo” que habían utilizado durante la filmación y allí se encendió la chispa. La pareja floreció y trascendió que finalmente ahora encontraron una casa “que ambos aman” y decidieron mudarse allí. Si bien aseguran sentirse muy felices y enamorados, guardan cierta discreción para no exponer a Hudson, el hijo más pequeño de Ant, de tan solo tres años, fruto de su relación con su exesposa Christina Hall.

Renee Zellweger y Ant Anstead en un beso romántico en el condado de Orange, California. The Grosby Group

Según People, recientemente el presentador vendió una casa frente al mar que ostentaba en el condado de Orange y que mantuvo como refugio durante el divorcio de Hall. En octubre del año pasado, Ant ofreció la casa -a la que se refiere como “El Templo”- por un valor de más de 3 millones de dólares, pero luego la retiró del mercado, por lo que no era claro si realmente deseaba mudarse. Finalmente, Anstead confirmó al medio que su propiedad se había vendido. “Llegó en el momento adecuado, para comprar otra propiedad y un cambio en mi vida personal del que estoy muy contento”, dijo. Ant se despidió de su vieja casa, que se corresponde con una vieja vida: “Para mí, sirvió como un santuario durante mi divorcio y ese período terminó. Estoy en un lugar realmente fantástico. Me siento muy, muy bendecido de estar donde estoy ahora” , se sinceró.

Por su parte, en el 2021, seis años después de haber comprado una casa en Los Ángeles por 3,4 millones de dólares, Renée decidió ponerla en venta. En aquel momento, a pesar de caracterizarse por su extremo bajo perfil, trascendió que la actriz habría decidido poner en venta esa propiedad porque ya existían los planes de convivir con su Anstead en Laguna Beach, California. Finalmente, llegó el momento adecuado para concretar la ansiada mudanza.

Un encuentro inesperado

La relación entre Renee Zellweger y Ant Anstead marcha sobre ruedas en la foto se ve a la actriz paseando con sus perros junto al presentador y a su hijo, Hudson Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Anstead es padre de tres hijos: Archie, de 15 años, y Amelie, de 18, fruto de su matrimonio con Louise Anstead, relación que finalizó en 2017, y del pequeño Hudson. Al parecer, Renée se integró muy bien con los niños, y en reiteradas ocasiones se la vio compartir paseos con el hijo menor de su novio.

En cuanto a Renée, su última relación fue con el cantautor Doyle Bramhall II, con quien comenzó a salir en 2012 y de quien separó en 2019. Antes de ese romance, la estrella de Judy salió con Bradley Cooper por dos años. Asimismo, en 2003 Zellweger tuvo una relación breve con el músico Jack White y en 2005 se casó con Kenny Chesney, cuyo matrimonio fue anulado cuatro meses después.

Por otro lado, uno de los grandes amores de la actriz fue Jim Carrey. El propio actor aseguró que fue la relación más importante que tuvo. En 1999, y con dos divorcios en un corto período de tiempo, Carrey conoció a Zellweger en el rodaje de Irene, yo y mi otro yo. De inmediato, comenzaron un noviazgo que avanzó tan rápido, que a los pocos meses llegó el compromiso. De acuerdo a medios de entonces, el actor le dio un anillo a la actriz en un restaurante de Londres, a la luz de las velas, donde ella se encontraba filmando El diario de Bridget Jones.

"El diario de Bridget Jones", con Hugh Grant y Renee Zellweger

Sin embargo, el actor de The Truman Show no pudo dar el gran paso. En la publicación The Daily Mail incluso se dio a conocer que la actriz le había puesto un ultimátum cuando vio que Carrey estaba cada vez más reacio a dar el sí por tercera vez. Cuando no obtuvo la respuesta deseada, dejó al actor, se fue de su casa de Los Ángeles a pasar Navidad sola en Hawái, destino que habían elegido juntos para su luna de miel; de esta manera, la relación concluyó un año después de haber comenzado y con un sabor más que amargo. Pero esos tiempos quedaron ya en la historia y hoy la actriz encontró en Anstead un vínculo estable y fuerte.

LA NACION

Temas Renée Zellweger