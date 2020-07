El conmovedor adiós de Ella Travolta para su mamá, Kelly Preston

Ella Travolta junto a su madre, Kelly Preston

La noticia de la muerte de la actriz Kelly Preston tomó a Hollywood por sorpresa .El anuncio de su fallecimiento que hizo su esposo John Travolta conmovió a todo el mundo aun si solo la habían conocido por sus papeles en películas como Jerry Maguire , El gato y su sombrero mágico y Gemelos . Y mientras las redes se llenaban de condolencias, una de las más conmovedoras fue la de su hija Ella, que la despidió con un emotivo mensaje en Instagram.

"Nunca conocí alguien más valiente, fuerte, hermosa y amorosa que vos . Cualquiera que haya sido lo suficientemente afortunado de haberte conocido o de simplemente estar en su presencia estará de acuerdo en que tenés un brillo y una luz que nunca dejan de brillar y que hace que todo el mundo a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por apoyarme siempre y en toda circunstancia. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Hiciste la vida tan hermosa y sé que lo seguirás haciendo siempre. Te quiero mucho mamá", escribió la joven de 20 años.

A la conmovedora despedida de la hija mayor de Preston y Travolta en las últimas horas se sumaron las de algunos de sus colegas y conocidos que la recordaron a través de las redes.

"No me acuerdo dónde fue que nos conocimos, pero creo que fue en 1992. Era una persona amorosa. En 1995 audicionamos juntos para Un amor inconcluso . Salma Hayek se quedó con el papel. No la veía muy seguido, pero cuando lo hacía le seguían brillando los ojos como siempre. Mi amor para su familia", recordó Russell Crowe, mientras que Mariah Carey le envió su amor a través de Instagram apenas se conoció la noticia de su muerte.

Y lo mismo hizo el actor Josh Gad: "Estoy en shock. Qué actriz y persona fantástica y hermosa. Estoy muy triste por la noticia de su muerte tan prematura. Mi corazón está con John Travolta y su familia entera. Qué pérdida".

Por otro lado, el actor y productor Daniel Dae Kim ( Lost ), le agradeció su amabilidad cuando compartieron el rodaje del film Enamorado, que Preston protagonizó junto a Kevin Costner. "Tuve la suerte de trabajar con ella en mi primera película. Filmábamos en Colorado en los días más fríos, pero ella no pudo haber sido más calurosa y amable con un actor joven y nervioso que trataba de hacer bien las cosas. Nunca lo olvidaré. Gracias, Kelly", escribió en Twitter el actor que en aquella película dirigida por Sam Raimi interpretaba a un personaje que solo figuraba en los créditos como "doctor de urgencias".