El contundente gesto y mensaje que Susana Giménez le dedicó a Jorge Rial: “¡Que se vaya a la m…!”

Espontánea como siempre, Susana Giménez atendió el sábado por la noche, luego de cenar con amigas, al móvil de Intrusos en el Espectáculo, el programa de América que durante años comandó Jorge Rial y que hoy conduce Florencia de la V.

Alegre y entre risas, la diva habló del deslumbrante vestido que lució en la fiesta de los Martín Fierro, de su amiga Mirtha Legrand y de cómo la acompaña en este momento -la diva de los almuerzos dio positivo de Covid- y de sus planes laborales inmediatos.

Sin embargo, la nota no terminó de la mejor manera: cuando le preguntaron por lo que Jorge Rial había dicho sobre su debut teatral en Uruguay, Susana levantó el dedo medio, miró a cámara y disparó: “Mirá, Rial”.

¿Qué hacen acá?”, fue lo primero que le dijo Susana a Alejandro Guatti cuando lo vio en la puerta del restaurante donde cenó el sábado a la noche con sus amigas Teté Coustarot, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl. Vestida de negro, con grandes anteojos oscuros y la mejor predisposición, la diva de la televisión frenó y respondió a cada una de las preguntas del periodista.

“Salida con amigas. Nos hemos reído mucho y estamos un poco afónicas”, contó sobre la velada. Luego, reconoció que está “fantástica, muym muy bien”, presentó a cámara a cada una de sus acompañantes y confesó que “hablaron mal de la gente y bien”. En ese momento, agarró el micrófono del cronista para chequear de qué medio la estaban entrevistando. “Ah, Intrusos. Saludos, claro que sí”, exclamó.

Consultada por la reciente entrega de los Martín Fierro y el imponente vestido de la diseñadora británica Jenny Packham que lució en la ceremonia, la conductora contó que la pasó muy bien y se mostró aliviada con las críticas que hicieron sobre su atuendo, todas positivas. “¿Viste qué lindo que era? Qué suerte. Tenían que hablar bien porque era muy lindo y me costó una fortuna” , explicó, y se mostró molesta cuando Guatti le comentó que alguien había publicado en redes el precio que pagó por la prenda. “¡Eso es horrible!”.

Susana en MF 2022

Mientras Susana se subía a su auto y la gente en la calle le tocaba bocina -”¡me voy, quiero ver una película!”, le gritó al periodista-, Guatti le preguntó por los casos de Covid-19 en la farándula, puntualmente por el de Mirtha Legrand. “Qué horror, no me hables” , contestó, contó que no habló con ella pero sí que se escriben y le cuenta cómo está. “La amo con toda mi alma” dijo, y de inmediato miró a cámara y pidió: “Cuídense, chicos”.

“¡Yo estoy perfecta!, si tuve un Covid mortal...”, respondió con énfasis cuando le preguntaron cómo estaba ella de salud. “ No me contagio ni puedo contagiar a nadie . Luego, habló de su próxima grabación con Sebastián Yatra y contó que después se va a Uruguay.

Lali Espósito toma de las manos a Susana Giménez y Mirtha Legrand ante la atenta mirada de Soledad (Foto: Twitter @ernestoserrano_)

“Basta, destrabame la puerta”, le gritó Susana al movilero cuando éste le pidió una sola pregunta más. “Jorge Rial habló de vos y del teatro que vas a hacer en Uruguay”, alcanzó a decir el Intruso. “Ay, que se vaya a la m…” , lanzó un poco harta la diva, hizo un gesto de fuck you a cámara y disparó: “mirá, Rial”.

Debut teatral en Uruguay

En julio próximo, Susana Giménez volverá a los escenarios con una obra de teatro en Uruguay. La diva de los teléfonos, quien se mudó a Punta del Este en medio de la pandemia por coronavirus, volverá a protagonizar Piel de Judas, la producción de Gustavo Yankelevich que ya la tuvo como figura central en Buenos Aires hace siete años. Esta vez será el hotel Enjoy (exConrad) de Punta del Este, con capacidad para 600 espectadores.

Yankelevich logró convencer a Susana para que retome la comedia después de muchas idas y vueltas. Vale recordar que en 2015, Susana logró agotar las entradas noche tras noche en el enorme teatro Lola Membrives de la Calle Corrientes con esta obra.

Susana y el elenco de Piel de Judas con el que realizó la recordada y exitosa temporada teatral en el Lola Membrives prensa

Dado el inusual éxito de la propuesta teatral, y de su repercusión a nivel del suceso, en aquel momento hubo tratativas para seguir con la obra en Mar del Plata y luego retornar a Buenos Aires y completar otro año de funciones, pero la conductora fue tajante y dijo que no.

Según los trascendidos, los motivos se debieron a que se encontraba cansada, por un lado, y a que necesitaba además espacio y tiempo para sus compromisos en televisión. No obstante, desde entonces nunca se volvió a hablar de su retorno al teatro y se creía que aquella temporada porteña había sido la última de su carrera. Sin embargo, ahora regresa a los escenarios.