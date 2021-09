El coqueteo sin fin de Sabrina Rojas y el Tucu López: “La pasamos muy bien”

Que si, que no, que blanco, que negro. ¿Qué pasa entre Sabrina Rojas y el Tucu López? Comparten tiempo juntos, se ven cuando tienen un rato, se ríen, conversan y hasta hay imágenes con ellos tomados de la mano y haciéndose arrumacos. Sin embargo, no blanquean la relación. O no se animan a ponerle una etiqueta, quizá.

Luis “Tucu” López habló en Intrusos, por América, pero lo que dijo confundió aún más. “No estamos de la mano con Sabrina. En un momento la agarré de la cintura para hacerle de apoyo porque se le rompió un taco y estaba enclenque. Lo que pasa es que, a la distancia, la imagen puede malinterpretarse”, dijo entre risas. “Salimos a tomar algo, tenemos un grupo de gente en común y la pasamos muy bien”.

El notero del programa, con ganas de sacarle declaraciones, arriesgó: “Apagan el fuego con nafta”. A lo que el Tucu respondió: “No sé... ¿ves mucho fuego?”, y largó una carcajada. “Estamos expresándole cariño, a nivel físico. Pero estoy soltero, disfrutando de las cosas que me hacen bien”, aclaró.

Sabrina Rojas dio un paso mes y aseguró en una entrevista con la revista ¡HOLA!: “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No te puedo decir más que eso. El tiempo dirá”.

El tiempo dirá si la relación prospera y si ambos implicados se arriesgan a contar qué hay entre ellos. Por ahora, les creemos, hay buena onda y les gusta compartir mucho tiempo juntos.

LA NACION