La semana pasada Viviana Canosa criticó duramente a las feministas durante su programa, Nada personal , a quienes acusó de "no hacer nada por las mujeres" durante la pandemia de coronavirus . Eleonora Wexler , actriz integrante del colectivo de Actrices Argentinas habló al respecto en una entrevista radial: "Informate antes de opinar, si no callate la boca". La conductora redobló la apuesta y escribió en su Twitter: " No me voy a callar nunca ".

En diálogo con Espléndidos e Infidentes por AM La 990 Wexler fue categórica cuando le preguntaron sobre los dichos de Canosa: "Fundamentalmente tenés que estar informada (..) No me voy a poner a criticar a nadie, pero simplemente observo una conducta que me pareció prejuiciosa, y como dijo Verónica Llinás , a quien respeto mucho, hay que informarse para poder opinar ".

Todo comenzó cuando en el medio de una entrevista con el diputado nacional Luis Juez , Canosa expresó: "Ahora, acaban de salir un montón de violadores, de asesinos y las feministas, viejo, no tengo la más p... idea dónde están. Cuando nos conviene, nos queda quedate en tu casa".

Recordemos que la conductora también había dicho en la pantalla de elnueve : "El aborto era lo único de lo que se hablaba antes. No había otro tema. El pañuelo verde todo el día en la tele. Ahora es la pandemia. ¡Las mujeres siguen abortando, les digo a todos los grupos feministas y pañuelos verdes !". Esta acusación no cayó para nada bien en el colectivo de Actrices Argentinas: Dolores Fonzi y Julieta Díaz fueron las primeras en responderle .

En el ciclo radial Wexler tildó de "desinformada" a Canosa y le pidió que antes de "hablar con tanta liviandad de temas delicados", mejor se mantuviera en silencio. Lejos de tomar su consejo, la conductora volvió a salir al cruce y escribió en su Twitter: "Hola. Soy Viviana Canosa. Defiendo la vida desde la concepción, ¿tengo que pedir permiso o perdón por sentirlo? Alguien me dice 'callate la boca'...Nunca me voy a callar; soy libre".

Luego publicó un segundo tuit donde enfatizó: " No cambiaría mis convicciones por miedo . Besos a todos los que no comparten lo que siento, y digo. Seamos respetuosos de las convicciones de los demás".

María O'Donell tomó partido y le respondió el mensaje: "Nadie discute tu libertad. Dijiste que las actrices que defienden el derecho al aborto nada habían dicho sobre las domiciliarias concedidas a violadores y eso no es cierto: sacaron un comunicado". Y finalmente le reprochó: "Discutamos, tengamos puntos de vista diversos pero respetemos los datos".