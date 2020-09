El productor fue testigo del asesinato de Roldán, este lunes por la tarde. En sus redes sociales, envió un mensaje al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para asistir a la viuda

Nacho Viale fue testigo del brutal asesinatodel policía Juan Roldán en el barrio de Palermo, quien perdió la vida en el ejercicio de su función cuando un hombre lo apuñaló cuatro veces en plena calle. Luego de presenciar el episodio, el productor usó su Twitter para hacer un desesperado pedido de ayuda para Carolina, la viuda del agente fallecido.

En diálogo con Luis Novaresio por Radio La Red la esposa del policía habló sobre la terrible situación que atraviesa a raíz de la muerte de su marido: "Yo quiero pedir por favor que venga un familiar mío de Colombia. No puedo yo sola. Yo siempre estuve con mi esposo. No sé cómo continuar".

"Estoy sola con mi hijo de cuatro años. Alquilamos, no tenemos casa propia. Yo no puedo pagar el alquiler porque no trabajo, no tengo absolutamente nada", continuó. "Juan ganaba muy poco, hacía adicionales todo el tiempo para que pueda alcanzar el dinero porque si no con el sueldo de policía no podíamos vivir", manifestó la joven colombiana, con la voz entrecortada por la angustia.

Juan Pablo Roldán tenía 33 años, era padre de un niño de cuatro años y había ingresado en la fuerza federal de seguridad en 2006

Por eso, Carolina volvió a pedir que se analice la posibilidad de traer a algún familiar de su país natal, ya sea su madre o su hermano, porque no podrá cuidar sola al pequeño y salir a trabajar: "Sé que es muy complicado por la pandemia de coronavirus, pero mi hijo está encerrado en su habitación y no quiere salir, necesito a mi familia en este momento".

Ante el crudo relato, Novaresio le consultó si algún funcionario se había comunicado con ella para brindarle asistencia: "No recibí el llamado de nadie. Los únicos que vinieron fueron un grupo de psicólogos del Churruca. Del Ministerio de Seguridad me llegó una carta de condolencias".

Indignado, el nieto de Mirtha Legrand fue uno de los oyentes del programa y se solidarizó con la mujer a través de sus redes sociales, haciendo un pedido público y mencionando al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina: "Por favor, ¿la pueden ayudar de @CancilleriaARG?".

Este lunes por la tarde, pocos minutos después de que ocurriera el crimen que conmociona a la sociedad, el productor había publicado: "Desastre lo que acaba de pasar en Alcorta y San Martin de Tours. Cuchillos. Tiros. Qué situación. Estaba a 3 metros de lo que pasó. Mi solidaridad y condolencias con la policía".