El desesperado pedido de Xuxa por la salud de su ex, Luciano Szafir, internado por Covid: “Recen por él”

Junto a una imagen de la época en que fueron pareja, Xuxa Meneghel dio cuenta del preocupante estado de salud del modelo y actor Luciano Szafir, internado en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de Covid-19. Además, la presentadora brasileña aprovechó para criticar duramente al gobierno de Jair Bolsonaro por su política sanitaria para hacer frente a pandemia.

“La vacuna tardó... 52 años, y Lu ya podría haberse vacunado dos veces si nuestro gobierno no estuviera preocupado por ganar un dólar por vacuna y decirle no a Pfizer y a otros laboratorios ”, escribió la cantante. “Solo quería agradecerles por las oraciones por él en nombre de Luhanna, David, Mika, Sasha [la esposa y los tres hijos de Szafir, incluida la que tuvo junto a ella] y de todos los amigos, pero no puedo, me indigno y deseo mucho que el doctor Pantoja y su equipo nos dan una gran noticia. Recen por él y por todos los que no necesitaban pasar por esto. Besos, muchas gracias”, finaliza su posteo.

Horas antes, la hija que la presentadora tuvo con Szafir había compartido un breve parte sobre la salud de su padre, en sus historias de Instagram. En él se informa que el actor fue transferido este jueves al área de cuidados intensivos del Hospital Copa Star de Río de Janeiro. “El paciente permanece estable y actualmente está monitorizado (...) bajo los cuidados médicos del doctor Joao Pantoja, director general del hospital, y del doctor Bruno Celoria, director técnico del hospital”, se puede leer en el texto. “Agradecemos sus mensajes de cariño y sus oraciones. Pedimos que continúen orando para unirnos en nuestra fe y lograr así la recuperación completa de mi padre. Muchas gracias”, sumó Sasha, de 22 años.

Según confirmó la prensa brasileña, Szafir se encontraba internado desde el 22 de junio en el hospital Samaritano Barra, pero su cuadro se complicó en las últimas horas y por eso se decidió su traslado a un centro médico de mayor complejidad.

Xuxa y Szafir iniciaron su relación en 1998 y se mantuvieron juntos, con separaciones intermitentes, hasta 2009. El 28 de julio de 1998 nació su única hija en común, y tras la ruptura ambos mantuvieron una relación cordial y amistosa.

Desde hace unos meses, la conductora viene utilizando las redes para criticar las políticas adoptadas por Bolsonaro para hacerle frente a la pandemia, reclamar una más efectiva estrategia de vacunación y recomendar el uso de barbijos, algo que el presidente brasileño desalentó en varias oportunidades. El 3 de julio, Xuxa se hizo eco en las redes de la manifestación autoconvocada para pedir el empeachment de Bolsonaro y compartió un flyer alentando a la ciudadanía a participar de la marcha.

LA NACION