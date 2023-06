Al Pacino rompe el silencio sobre su paternidad a los 83 años con un inesperado mensaje

escuchar

El anuncio de la paternidad de Al Pacino ubicó al actor en el centro de la escena mediática. A sus 83 años, el protagonista de Serpico será padre por cuarta vez fruto de su vínculo con la productora Noor Alfallah, de 29 años. La noticia también llegó con un fuerte rumor: que Pacino le habría pedido a su pareja realizarse una prueba de ADN para determinar si efectivamente él es el padre del hijo que está esperando. Sin embargo, en un breve pero contundente intercambio de palabras con una periodista de The Daily Mail, el actor se mostró más que feliz con la noticia, si bien no aludió a esas especulaciones.

Noor Alfallah y Al Pacino serán padres en las próximas semanas Instagram

Al ser consultado en una caminata por Los Ángeles acerca de cómo se sentía, Pacino se sacó los auriculares que llevaba puestos, frenó para responder las preguntas, y expresó que está en un momento “muy especial” de su vida con motivo de su inminente paternidad.

“Estoy muy emocionado, siempre es hermoso tener un hijo, pero este es muy especial porque llega en esta etapa de la vida”, añadió el artista. Sus palabras sorprendieron, ya que se hablaba de un clima tenso con su actual novia, que se encuentra cursando su octavo mes de embarazo. Cuando la periodista indagó acerca del sexo del bebé, el actor contó que todavía no lo sabe.

Rumores de infidelidad y una presunta prueba de ADN

El entorno de Pacino negó que el actor haya solicitado una prueba de ADN Instagram: @noorafallah

En cuanto a la versión del pedido de ADN, fuentes cercanas al actor negaron esa información, pero no así el propio Pacino, quien tampoco mencionó a su pareja en sus declaraciones. Días atrás, el portal TMZ aseguró que allegados a los novios habían confirmado que el actor creía que la joven le había sido infiel y que por eso le solicitó la prueba de ADN, pedido al que la productora accedió sin problema ya que estaba segura del resultado que iba a obtener.

Robert De Niro le sugirió a Al Pacino "hacer salidas de juegos" con sus hijos GETTY IMAGES

De todos modos, la confirmación no impidió que su entorno se muestre “en shock” con la noticia, según informó TMZ tras hablar con amigos del actor de Perfume de mujer. Uno de los amigos de Pacino en pronunciarse públicamente fue Robert De Niro, con quien trabajó en varias oportunidades, como en el caso de El irlandés. El actor de Cabo de miedo fue padre en mayo, a los 79 años, y le envió un mensaje de “complicidad” a su colega. “Vamos a hacer salidas de juegos y a cambiar pañales, estoy muy feliz por él, que Dios lo bendiga”, expresó.

Noor Alfallah, en el centro de la tormenta

Noor Alfallah conoció a Pacino antes de que se decretara la cuarentena por la pandemia de coronavirus y no se separaron desde entonces

Luego del rumor de que Pacino habría puesto en duda la fidelidad de su pareja, la productora pasó a estar en el ojo de la tormenta. Alfallah venía de transitar dos duelos amorosos antes de conocer al actor . En primera medida, su ruptura con el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, con quien estuvo de novia un año, y de quien se separó en 2018. Sobre la diferencia de edad con el artista de 79 años, Noor habló al respecto con Hello! Magazine: “Nuestras edades nunca me importaron”, declaró y añadió: “El corazón no sabe lo que ve, sabe lo que siente y esa fue mi primera relación seria, fue un momento muy feliz de mi vida”.

Noor Alfallah con su ex, Mick Jagger Instagram

Luego, en 2019 conoció al empresario Nicolas Berggruen, el inversor y filántropo con el que inició un vínculo que tampoco prosperó. Antes de la pandemia de coronavirus, conoció a Pacino y allí nació el amor, al que disfrutaron primero con bajo perfil y después con salidas captadas por los flashes cuando se afianzó el lazo. Además, la pareja también comparte un proyecto profesional. Alfallah es la productora de Billy Knight, la película de Alec Roth, protagonizada por Pacino , Charlie Heaton y Diana Silvers. La productora, al mismo tiempo, está llevando adelante el film Little Death, con actuaciones de Chase Sui Wonders, David Schwimmer, y Jena Malone.

Según testimonios recogidos por Page Six, Noor proviene “de una familia adinerada” y, de acuerdo a lo que se puede ver en su cuenta de Instagram, frecuenta eventos repletos de celebridades de Hollywood. Antes de comenzar a trabajar como productora, Alfallah también fue parte del equipo de Lynda Obst Productions, que llevó adelante la comedia romántica Cómo perder a un hombre en 10 días y el film de Christopher Nolan, Interestelar.

Noor Alfallah, pareja de Al Pacino, es productora y fue novia de Mick Jagger y, según los rumores, de Clint Eastwood Instagram:@nooralfallah

Alfallah está muy entusiasmada por convertirse en madre por primera vez, mientras que Pacino ya es padre de Julie Marie, de 33 años, fruto de su relación con la coach de actuación Jan Tarrant, y también de los mellizos Anton y Olivia, de 22, hijos que tuvo con la actriz Beverly D’Angelo, su pareja desde 1997 hasta 2003. “Soy responsable ante ellos y formo parte de sus vidas de manera permanente. Cuando no lo soy, me molesta a mí y también a ellos”, declaró el actor que, como él mismo aseveró horas atrás, se encuentra en una etapa “muy especial”.

