El día que María Julia Oliván denunció a Leo Montero por ruidos molestos: “Llamé a la cana”

Tener problemas con los vecinos es algo que sucede en muchos lugares, y María Julia Oliván es una de las tantas personas que ha tenido inconvenientes con aquellos que viven a su alrededor. Invitada a PH: Podemos Hablar, la periodista recordó el día que denunció a Leo Montero por ruidos molestos.

Cuando Andy Kusnetzoff pidió que den un paso al frente aquellos que alguna vez tuvieron problemas con sus vecinos, nunca se imaginó la historia que estaba a punto de escuchar. “Fue medio cobarde mi denuncia”, comenzó Oliván.

“V ivía al frente de Leo Montero, que hacía unas jodas bárbaras , pero nunca le dije que lo denuncié”, dijo mientras todos los invitados se sorprendían frente a la confesión. “Fue algo re cobarde lo mío, pero ellos estaban en el salón del edificio y había mucho quilombo, entonces llamé a la cana”.

Con un niño pequeño en casa, la periodista y su pareja comenzaron a sentirse molestos por la música y los gritos que no los dejaban dormir. “Supuse que era Leo porque tenía una amiga ahí adentro, en el edificio, que me buchoneó eso. Cuando llamé no sabía que era él quien estaba haciendo la fiesta”, aseguró. “Nunca se lo dije a Leo, que igual lo adoro, ni a su mujer, Laura”.

La intención de Oliván no era clausurar el festejo, sino pedir un poco de respeto. “Llamé a la policía y no dije quien era, solo quería que bajen un poco la onda”, explicó. “Pero tocaban el timbre y no atendía nadie, por lo que la cana no podía hacer nada”.

La pareja de la periodista, cansado de la situación, decidió tomar cartas en el asunto. “Mi novio, o compañero, agarró huevos de la heladera y empezó a revoleáselos a la gente que estaba en la vereda”, contó, lo que provocó grandes carcajadas entre todos los que estaban en el estudio.

“Los huevos no eran a Leo, eran a personas jóvenes que estaban en la vereda y habían salido de la fiesta”, aclaró. Y, por último, culminó su relato: “Como la policía nos decía que no podía solucionarlo, intentamos nosotros hacerlo de alguna manera”.

LA NACION