El difícil momento de Ed Sheeran: el cantante reveló que a su esposa le encontraron un tumor durante su segundo embarazo

En un momento en donde todo debería ser alegría, Ed Sheeran y su esposa, Cherry Seaborn, vivieron una situación extrema y angustiante que llevó al músico a un estado de depresión. Durante el embarazo del segundo hijo de la pareja, a la mujer le encontraron un tumor, el cual no pudo ser tratado hasta después del nacimiento de la beba.

En un posteo que publicó el miércoles en Instagram, el cantante de 31 años explicó que luchó con su salud mental el año pasado mientras trataba de asimilar el tumor que padecía su esposa, así como el duelo por la pérdida de su mejor amigo, Jamal Edwards. Jamal, productor musical e hijo de la estrella de Loose Women, Brenda Edwards, murió trágicamente en febrero de 2022 tras sufrir un paro cardíaco provocado por el consumo de cocaína y alcohol.

En la publicación, en la que Sheeran anunció el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Subtract, explicó que se inspiró en las tragedias personales que tuvo que enfrentar este último tiempo. El músico trabajó durante una década en el disco, tratando de moldear un acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones y con una visión clara de lo que buscaba, sin embargo, de un día para otro todo cambió.

“ A principios de 2022 una serie de acontecimientos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en definitiva, mi forma de ver la música y el arte ”, le contó a sus seguidores. “Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribía sin pensar en cómo serían las canciones, simplemente escribía lo que me salía. Y en poco más de una semana sustituí una década de trabajo por mis pensamientos más oscuros”, continuó.

“ En el transcurso de un mes, a mi mujer embarazada le dijeron que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo, Jamal, un hermano para mí, murió de repente y yo me vi ante un jurado defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor ”, añadió.

“ Entré en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentía que me ahogaba, con la cabeza bajo la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir a tomar aire. Como artista, no creía que pudiera dar a conocer al mundo una obra que no representara exactamente dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida ”, siguió en el escrito, el cual acompañó de una foto suya tomada por la famosa fotógrafa Annie Leibovitz.

“Este álbum es puramente eso. Es abrir la puerta de mi alma. Por primera vez, no trato de crear un álbum que le guste a la gente, sino de publicar algo honesto y fiel al momento de mi vida adulta”, culminó.

A pesar de que varios medios le escribieron al representante del músico, desde su entorno no hicieron más declaraciones con respecto a la salud de Cherry Seaborn. La segunda hija de la pareja, Jupiter, nació en mayo de 2022. El matrimonio ya tenía a Lyra, quien había nacido en agosto de 2020.

A principios de febrero, Sheeran reveló que en el último tiempo sucedieron algunas “cosas turbulentas” en su vida personal. El músico se tomó un tiempo alejado de las redes sociales, algo que preocupó a sus fanáticos. El cantante admitió que no estuvo tan “comprometido” con sus fans como le hubiese gustado, ya que la gran mayoría de sus publicaciones fueron solo para promocionar su música y sus shows.

En un video que compartió en Instagram, el artista explicó que no quería “fingir ser algo que no era” publicando banalidades mientras atravesaba problemas personales, pero prometió estar más activo en las próximas semanas. “Me doy cuenta de que no he estado muy comprometido con mis redes sociales o mi base de fans en los últimos dos años y las cosas que se han publicado en esta cuenta pueden haber sido un poco aburridas. Pido perdón, es mi culpa”, se sinceró y completó: “La razón por la que estoy haciendo este video, siendo totalmente honesto, es que han pasado algunas cosas turbulentas en mi vida personal, y eso provocó que no tenga ganas de conectarme, ya que no me gusta fingir algo que no soy, porque no me sentía bien. Sé que suena raro, pero por eso hago este video, para decir que las cosas están mejorando y que vuelvo a estar conectado”, culminó.

