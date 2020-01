Beatriz Bonnet sufre Alzheimer y demencia senil y se encuentra internada en el Hospital Fernández; fue víctima de una estafa y perdió su hogar

Beatriz Bonnet está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Estafada y sin obra social, la actriz de 89 años se encuentra internada en el Hospital Fernández. Padece Alzheimer y demencia senil.

La información la dio este mediodía Damián Rojo en Intrusos, que contó la dura situación que atraviesa Bonnet. "La está pasando muy mal, con sonda y suero gástrico. Estaba en un geriátrico y ahora está en el Hospital Fernández gracias a la intervención de Mirtha Legrand y de Ángel Mahler, porque no tiene dinero", relató el periodista.

Al parecer, la actriz que trabajó hasta los 80 años se hizo amiga de una señora y de sus hijas. Ellas se ganaron la confianza de Bonnet y terminaron por estafarla. "La alejaron de todo su entorno, la internaron en un geriátrico y lograron que ella firme la escritura de una lujosa propiedad que después vendieron. Lo cierto es que quedó abandonada", agregó Rojo.

Minutos después, el conductor del programa (Adrián Pallares está reemplazando a Jorge Rial por sus vacaciones) presentó una nota con Guillermo Arregui, el secretario general del gremio de artistas de variedades, quien dio más detalles al respecto. " En 2017 una amiga de Beatriz nos comenta que se le habían metido en la casa una mujer con las dos hijas cuando estaba en las primeras instancias de Alzheimer y demencia senil, o sea que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales", comentó.

"Estas personas hacen a un costado a todo el entorno de Beatriz, toman posesión de la casa, la ponen a ella en un geriátrico y tienen acceso a la cuenta del banco y a la caja de seguridad de la señora. Luego le sacan entre 250 y 300 mil dólares. Beatriz Gerasi se llama la señora en cuestión", reveló Arregui, apuntando directamente a la responsable de haber dejado a la artista en la calle.

Si bien aseguró que todo está en manos de la Justicia, Arregui confesó que la salud de Beatriz está muy deteriorada. "Ella no tiene obra social. Se la tuvo que internar gracias a la intervención de Mirtha Legrand y Ángel Mahler en el Fernández. No está para volver al geriátrico. Lo ideal hubiera sido que ella tuviera su dinero y se quedara en su casa con dos o tres turnos de enfermeras que la atiendan. Ahora sólo hay que rezar por ella, mucho más no le queda", opinó el secretario del gremio.

Luego de ver la nota, Damián Rojo confirmó que hace dos años hicieron la denuncia y gracias a eso lograron frenar la venta de la otra propiedad que tiene Bonnet. También pudieron recuperar parte de la venta del dinero de la otra casa y con él pagar parte de la deuda que la actriz tiene con el geriátrico.