El "Dilema" de Pamela David: estrenó juego y su ciclo podría mutar

Pamela David estrenó un juego que se llama "Dilema" y que irá, por ahora, todos los jueves. Así, si el rating la acompaña, es posible que Pamela a la tarde mute y se despida del magazine para convertirse en un programa de entretenimientos. Dilema es un game-show periodístico interactivo en el que el público juega en vivo, a través de una aplicación que puede bajarse en forma gratuita. El ganador se lleva dos noches para disfrutar en una posada en las sierras de Córdoba. Esta vez, los invitados de Pamela fueron el Pelado Guillermo López y Nazarena Vélez .

El juego consta de tres etapas. En la primera, el invitado responde sobre hechos reales de su pasado. Los televidentes deben responder primero, tratando de adivinar qué hizo el famoso, que tiene cuatro opciones. En la segunda etapa hay situaciones hipotéticas que ponen al invitado en un dilema. En este caso, la gente también tiene que contestar primero, intentando adivinar qué haría el famoso. Finalmente, la tercera etapa se llama "A corazón abierto" e intenta conocer mejor al personaje, indagando en lo que haría en determinadas circunstancias. En este caso, la gente tiene que escuchar las respuestas y luego cuenta con 15 segundos para votar si le creyeron o no. Hay que tomar en cuenta que cuando más rápido responden, más puntos ganan. El objetivo es divertirse, jugar y conocer mejor a los invitados. ¿Qué hace uno en la vida frente a un dilema?

¿Qué contestó el Pelado? Le preguntaron qué haría si su hermano atropellara a una persona y se diera a la fuga. El Pelado López dijo: "De sólo pensarlo me pone nervioso. Pero no podría vivir cubriendo esa situación. Intentaría que se hiciera cargo de la cuestión y trataría de ayudarlo. La verdad es que el juego está bueno porque me pone incomodo. Y además conocés a los personajes desde otro lugar". Otra pregunta fue: ¿qué harías si te ofrecen reemplazar a Andy en PH, el programa de Telefe? "No lo haría porque le va muy bien, está instalado". La gente le creyó en un 79% , a lo largo de todo el juego. "Hay que estar relajado y decir lo que uno siente", reflexionó el conductor cuando se despidió, muy contento.

Las respuestas de Nazarena Vélez resultaron muy creíbles para el público

La segunda en jugar fue Nazarena Vélez y se mostró muy auténtica y visceral, fiel a su estilo. La gente le creyó al 97% de sus respuestas durante todo el juego.

En la primera parte del entretenimiento, que se remonta a la historia del personaje, Nazarena contó que, como su mamá no le podía comprar una bicicleta, cuando era adolescente se anotó en un concurso de una cerveza, ganó y con ese dinero obtuvo lo que quería. También confesó que le dijo que no a la invitación de Luis Miguel para hacer un video porque sus abogados le dijeron que, si viajaba durante diez días a México, podía perder la tenencia de sus hijos.

En la segunda parte, todas situaciones hipotéticas, le preguntaron a Nazarena qué haría si la novia de su hijo, el Chino Agostini, le contara que la maltrata. Nazarena respondió que no hablaría públicamente hasta que se aclarara el tema. También le consultaron qué haría si tiene una deuda de dinero muy grande y aparece un señor que le propone una noche de sexo a cambio del dinero que necesita para saldar esa deuda. La actriz respondió que no aceptaría porque está en pareja. En la última parte, le preguntaron qué haría si encontrara a su hijo fumando marihuana, en su casa y con sus amigos. Contundente, dijo: "lo reviento. Me enojaría, y después hablaría mucho". También le preguntaron si usaría un arma de fuego, en caso de que entraran ladrones a su casa. "No creo que me anime a usarla porque me dan miedo las armas. No sé qué haría y por eso no tengo armas".

Pamela se sintió satisfecha y muy cómoda, ¿se despedirá de Pamela a la tarde? Por ahora, "Dilema" sigue el jueves de la próxima semana.