El emotivo festejo de Pamela David tras la consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza vivió una noche única e inigualable al vencer, por penales, a Argentinos Juniors y así coronarse campeón de la Copa Argentina. En un partido que se disputó este miércoles en la cancha de Instituto (Córdoba), el equipo mendocino igualó 2-2 en los 90 minutos reglamentarios y definió su suerte desde los doce pasos donde el arquero Gonzalo Marinelli -quien reemplazó a Ezequiel Centurión en el segundo tiempo- se convirtió en figura al atajarle el remate a Tomás Molina.

Con mucha tensión en el ambiente, Pamela David, esposa de Daniel Vila, en compañía de Julieta Navarro, su compañera en el programa Desayuno Americano (América TV) vieron las acciones desde un palco de la cancha de Instituto y celebraron a lo grande tras la coronación de Independiente Rivadavia en un certamen que le da la posibilidad de jugar la próxima edición de la Copa Libertadores.

Pamela David estuvo presente en los festejos de Independiente Rivadavia

Luego de una noche larga, repleta de festejos, Pamela David retomó su labor como conductora de Desayuno Americano y abrió la emisión matutina de este jueves exaltada por los festejos en tierras cordobesas. “Muy buenos días y buenas noticias. Qué maravilloso. Yo no sabía que se le pone una estrella al escudo. Fue una fiesta, ¡una locura como se festeja en Mendoza! Mirá al presidente... Qué hermoso y qué manera de sufrir. Cómo se sufrió, qué necesidad, pero bueno. Yo creo que el nivel de sufrimiento todavía… no pasó. Está en el cuerpo”, destacó en referencia a Daniel Vila, su pareja y presidente de Independiente Rivadavia.

Pamela David y Julieta Navarro presentes en el partido de Independiente Rivadavia

En un partido atrapante, el conjunto mendocino se adelantó en el marcador por intermedio de Alex Arce. La ventaja se incrementó en el complemento luego de un gran contragolpe comandado por Sebastián Villa y definido por Matías Fernández. Sin embargo, Independiente sufrió las expulsiones de Maximiliano Amarfil y Alejo Osella, lo que lo llevó a defender en su propio campo y darle la posibilidad a Argentinos Juniors de igualar el cotejo para forzar la tanda de penales.

Final Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors César Heredia - FOTOBAIRES

Por otro lado, David destacó el rendimiento del atacante Sebastián Villa y contó que celebró tomando un fernet, en honor a una de las bebidas típicas de Córdoba.

“Esta cosa de que salten las lágrimas, el abrazo, no pararon de festejar... Terminó, hacía un frío y no se iban de la cancha, sino que se quedaban!”, recordó sobre un festejo que se extendió hasta la madrugada y llenó de satisfacción a su esposo, quien se encargó de armar un plantel para llegar hasta las últimas instancias de esta competición federal.

Los festejos de Independiente Rivadavia

Con varios videos y fotos que circularon en las redes sociales, Pamela David se convirtió en parte de esta gesta histórica para Independiente de Mendoza que logró para la historia. En su recorrido por la Copa, el punto más alto, sin lugar a dudas, fue la eliminación a River que, casualmente, también se disputó en Córdoba y se definió por penales.

En modo talismán o amuleto, la esposa de Daniel Vila se mostró exaltada por la celebración del equipo campeón que ahora aguarda participar en la próxima Copa Libertadores.