Florencia de la V vivió uno de los momentos más duros al frente de Intrusos en el Espectáculo: luego de recibir un mensaje de Fernando Burlando, confirmó la muerte de Silvina Luna. Conmovida por la partida de su amiga y sin poder hablar, debió abandonar el aire y dejar a cargo del programa a Marcela Tauro y el resto de los panelistas.

El programa de hoy comenzó con la información sobre el estado crítico de la modelo. Mientras cada uno de los panelistas hacía su aporte sobre el tema, Florencia decidió consultar los rumores de forma directa con el abogado de Luna, el responsable, además, de dar a conocer los partes médicos durante este último tiempo.

En un pasaje del programa, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar interrumpió a Tauro para contar que Florencia había salido del aire para comunicarse con Burlando. Cuando regresó al estudio, lo hizo con los ojos llenos de lágrimas. “Chicos, acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo”, alcanzó a decir con un hilo de voz. “Simplemente eso”, agregó, y entre sollozos pidió disculpas y se retiró del aire.

Trece minutos después, De la V volvió a su silla. “La verdad es que es de no creer lo que está sucediendo. La semana pasada fui a lo de Fernando Dente y me preguntó qué es lo que más me cuesta de ser la conductora de Intrusos. Y yo dije: ‘anunciar las muertes’. Es algo que es extremadamente difícil. Imagínense anunciar la muerte de una amiga”, retomó.

“Yo simplemente quiero decir que espero justicia por Silvina. Es una mujer que no se merecía este final. Setenta días internada, luchando por su vida. Setenta días de sufrimiento. Setenta días... no lo puedo ni siquiera decir, ni siquiera mencionar. Es una chica que estaba llena de vida. Ella dijo una vez: ´Yo he vivido como 25 vidas´. Sí. Por suerte lo disfrutó”, siguió la conductora.

Cercana a la modelo y muchas veces compañera de trabajo, De la V continuó con sus palabras de despedida. “A veces la vida, digo, qué sabia es en el fondo. Porque si uno la conocía, ella vivía tan intensamente. Con tantas ganas y hacía y se divertía. Y la verdad, sí. Menos mal que lo hizo, porque estar anunciando la muerte ahora... ¿Cuántos años tenía? 43 años. Simplemente lamentando muchísimo tener que dar esta triste noticia”, completó.

Durante todo el envío, incluso cuando el tema era el estado crítico de la modelo, los panelistas de Intrusos se mostraron desconsolados por la situación. Pampito contó al principio del programa y con un tono lleno de tristeza que la familia de Silvina había decidido “desconectarla”. También se lo vio apesadumbrado a Guido Zaffora, quien intentó ser cauto con la información y a Marcela Tauro, quien optó por hablar del costado espiritual de la situación.

Una vez que se confirmó la muerte, fue Karina Iavícoli la que no pudo contener el llanto. “Me mata el corazón Ezequiel, su hermano, que tanto la acompañó. Pero también siento un alivio por Silvina porque me parece que la pasó tan mal”, comentó entre lágrimas. Tauro, en ese momento, agregó que estaba enterada de todo su sufrimiento mientras que Pablo Layus contó que el panorama era complicado y que Silvina “necesitaba mucho tiempo de recuperación constante para que una luz se pudiera encender”.

La pesadilla de Silvina Luna, como la definió la propia actriz y modelo, comenzó en 2010, tras someterse a una operación de aumento de glúteos realizada por Aníbal Lotocki, quien fue denunciado en múltiples ocasiones por mala praxis. En mayo pasado, Luna concedió la última entrevista en diálogo con Ángel de Brito, en LAM (América TV). “Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo, donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, expresó la actriz en aquel momento, visiblemente afectada por la complicación en su cuadro de salud, con un diagnóstico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

