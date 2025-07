El duro golpe que recibió Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi

En medio del éxito que está teniendo con la versión teatral de Rocky, con funciones agotadas todos los días, y el mal momento personal que está atravesando por su separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez sufrió un nuevo golpe que le generó preocupación.

Todo ocurrió durante la función del domingo pasado en el teatro Lola Membrives cuando, en una de las escenas de boxeo, el actor y director recibió un contundente derechazo -por parte del actor dominicano Esmerlyn Nouel, que interpreta a Apollo Creed- en la zona intercostal que le provocó un fuerte malestar. Por eso, después de tres días, ayer acudió a la guardia del Sanatorio Finochietto para hacerse estudios y comprobar que no fuera una lesión grave.

“Estoy dolorido y me quise sacar cualquier tipo de duda. Por suerte puedo hacer la función de hoy y voy a hacer todas las funciones del fin de semana. Está todo agotado”, comentó Vázquez a LAM (América TV).

“Me entró [una piña] sin querer. Puede pasar porque la pelea es muy real. Un mal golpe te puede lastimar. Esto fue el domingo pasado. Lo empecé a sentir un poco el lunes, el martes ya me costó un montón hacer la función y hoy [por el miércoles] me vine a hacer ver. Pero estoy, como Rocky”, relató el actor, haciendo un paralelismo con el mítico personaje de Sylvester Stallone que él mismo encarna cada noche en el teatro.

Nico Vázquez como Rocky y Esmerlyn Nouel como Apollo Creed

Fue entonces que el notero Santiago Riva Roy le preguntó cómo vive este momento profesional y personal cargado de emociones. “Obviamente, a veces no va de la mano un momento con el otro. Me hubiera gustado que los dos fueran de la mano. No es el caso, pero me hace muy bien [el trabajo]. También me pasó que, cuando te lesionás, lo primero que pensás es ‘no, pará, si encima no puedo hacer teatro me vengo abajo‘. Así que está bueno saber que lo puedo hacer", reconoció sobre lo catártico que es para él subirse al escenario en medio de su separación, tras 18 años de relación con Accardi.

“No sé si sos creyente de esto, pero viste que a veces una pequeña lesión es como un parate, un llamado de atención. ¿Sentís eso?“, le consultó el cronista de LAM. “Sí, obvio, re creo en lo que decís, le doy bola porque son señales. Pero también creo que cada vez que vengo acá sano, la paso bien. Es el proyecto y el personaje de mi vida, así que también estoy muy feliz con eso”, remarcó Vázquez.

En ese sentido, el actor destacó el apoyo de sus amigos y de su familia, “los de siempre”, que lo acompañan en este complicado momento personal. Pero también hizo hincapié en la importancia de la ayuda profesional: “Ahora estoy haciendo más terapia que antes, por lo cual aprendí a ser más observador. No es solo porque me guste el psicoanálisis, uno lo necesita y creo que te ayuda a resolver un montón de cosas”.

“Eso solo lo sabe Dios”

Nico Vázquez y Gimena Accardi en la función debut de Rocky, antes de concretar su separación Gerardo Viercovich - LA NACION

Respecto a las enseñanzas que le dejó su relación con la actriz, Vázquez aseguró que “son un montón de cosas”. “Primero, siento que somos, que fuimos una pareja exitosa en el amor. Hay que estar 18 años, es un montón de tiempo, amándose, respetándose. Después, es la vida. Vas creciendo, te encontrás, no te encontrás y hay que saber aceptar y soltar”, reflexionó.

Y como quizás es muy pronto para evaluar una posible reconciliación con su expareja, el actor no quiso arriesgarse a dar definiciones. “Eso solamente lo sabe Dios, no sé, no puedo decirlo yo”, expresó. “Hablamos todo el tiempo, estamos conectados todo el tiempo. Pero no nos frecuentamos como antes”, concluyó Vázquez sobre cómo es su relación actual con Accardi.