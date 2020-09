El duro momento del humorista Miky McPhantom: "Mi cáncer ha vuelto"

El humorista contó en primera persona lo que está viviendo Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

10 de septiembre de 2020 • 18:43

El humorista Micky McPhanton contó este jueves que se encuentra dándole una nueva pelea al cáncer. "Es oficial, mi cáncer ha vuelto", comunicó en un posteo en Instagram, con una imagen del tratamiento.

"Lo hemos parado en frase temprana y la respuesta al tratamiento es muy positiva. Tendré tres meses por delante de quimioterapia, y luego un mes de tratamiento inmunológico... Estoy bien, fuerte y mentalizado para dar batalla una vez más", expresó.

McPhanton remarcó que le hace mucha falta su pareja, a quien definió como "su compañera al mando de esta lucha". El "rey de las onomatopeyas" habla de Silvina Epszteyn, su novia que falleció como consecuencia del cáncer. "Lo tenía en una zona intratable. Así que casi nada pudieron hacer, y en un año se nos fue", declaró.

En su publicación también destacó que cuenta "con un ejército de familia y amigos" que lo ayudan, apoyan y le dan mucho cariño. "Me mantendré activo y subiendo a los escenarios todo lo que mi cuerpo pueda dar", concluyó Miky en su posteo.

En 2018, en diálogo con LA NACION, McPhantom habló de su lucha en España contra un cáncer de pulmón, enfermedad con la que ya se había enfrentado años antes. En esa primera instancia, le detectaron un linfoma, y decidió no someterse a tratamientos médicos convencionales. La segunda vez, el panorama fue distinto.

"Me salió una metástasis en el pulmón derecho y debido a eso no tuve tiempo de hacer de nuevo una rehabilitación holística, con naturopatía. Tenía que actuar rápido porque el pulmón estaba lleno de líquido y no podía respirar", le contó a este medio, vía telefónica, desde Barcelona, donde retomó su trabajo tras su partida de la Argentina.

"Quiero hacer charlas motivacionales. Me contacta mucha gente enferma de cáncer o que tienen familiares con cáncer. Estoy conectado con varios de ellos gracias a las redes y les voy aconsejando a cada uno en su calvario. Porque cuando te pasa, es desesperante. Sé lo que se siente: se te acaba el mundo", le contaba Miky en octubre de 2018 a LA NACION.