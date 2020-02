Kirk y Cameron Douglas durante el cumpleaños 103 del actor Crédito: Instagram

La muerte de Kirk Douglas sacudió por completo a Hollywood. No obstante, los más golpeados fueron, definitivamente, los familiares del legendario actor. Cameron Douglas, uno de sus nietos, le dedicó un emotivo posteo en el que recordó a su abuelo como alguien que le dio confianza en su vida. "Creyó en mí cuando ni siquiera yo creía en mí mismo", destacó el joven.

"Algunos años atrás estaba haciendo una gira como DJ por Nueva York. Una noche estaba en un boliche alrededor de las 12 cuando él y su esposa ( Anne Buydens), aparecieron... Debían ser finales de los '80 o principios de los '90. Me acerqué a hablar con ellos aunque la música estaba muy fuerte, de igual manera eso no era lo importante, si no que lo que era importante es que apareció... Él siempre estaba disponible para todos en la familia", recuerda el hijo del afamado actor Michael Douglas en un texto compartido por The Hollywood Reporter.

Cameron fue arrestado por abuso de sustancias y tenencia de drogas y pasó siete años en prisión condenado por narcotrafico. Finalmente, en 2016, salió de la cárcel e intentó enderezar su futuro y, para él, su abuelo tuvo un rol central en el desarrollo de este nuevo camino. "Él siempre estuvo en presente y deseaba que mi carrera en el cine pudiera despegar de manera rápida para poder ver, por sí mismo, como cambiaba la trayectoria de mi vida. Me quería ver 'funcionando'", afirmó. "Hace poco me había dicho: 'Cameron, me siento feliz de ver cómo estás llevando todo', y de manera inmediata entendí lo orgulloso que se sentía. Estoy trabajando en una película independiente. Es realmente el primer proyecto grande que hice desde que salí de prisión, y se podía ver en la cara lo entusiasmado que estaba cuando veía fotos mías actuando".

"Perderlo, más allá de que por su edad se lo podía ver venir, sigue siendo difícil. Por lo menos me puedo apoyar en el orgullo que representó ser su nieto y tener la oportunidad de pasar junto a él tanto tiempo", afirmó el actor.

Kirk Douglas era una de las últimas estrellas de la época dorada del cine norteamericano, y su amplia filmografía marcó un antes y un después en la industria. Fue uno de los artistas que se plantó contra la existencia de las listas negras al poner en los créditos de Espartaco, uno de sus films más reconocidos, a Dalton Trumbo, un guionista que, por haber sido acusado de comunista, tenía prohibido trabajar en la industria del cine estadounidense. Luego de que trascendiera la noticia de su fallecimiento, decenas de famosos salieron a pronunciarse en apoyo a la familia y en recuerdo de su vida.