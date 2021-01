El enojo de Pampita Ardohain: “El que se enferma no es el villano, es la víctima”

Pampita Ardohain hizo un fuerte descargo en las redes sociales. A menos de 24 horas de haber contado que tenía coronavirus, la conductora y modelo se mostró muy molesta por la actitud que tomaron algunos medios ante la noticia. “Empatía cero, parece que si te contagiás, los medios te crucifican. Cómo pueden insultarme solo por estar enferma cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo. Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el villano, ¡es la víctima!”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Pampita quien volvió hace más de una semanas de México, donde fue a pasar su cumpleaños y el de su flamante marido Roberto García Moritán -acompañados de su familia y algunos amigos-, agregó: “Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió... Pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona. Muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?”.

El fuerte descargo de Pampita Ardohain

La conductora, quien se encuentra cursando el cuarto mes de embarazo, está aislada junto a Moritán, quien también es covid positivo. Si bien en un principio, ella misma contó que era asintomática y que se había enterado de que tenía coronavirus al realizarse un hisopado para irse otra vez de viaje, ahora no se está sintiendo bien. “Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad. No se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado”, expresó.

Y el contundente mensaje concluyó con una conocida frase: “Jamás haría leña del árbol caído”.

Así la conductora dejó claro cómo vivió el tratamiento que recibió la noticia de su enfermedad en algunos medios y, aunque en general, prefiere no hablar de su vida privada, en esta oportunidad decidió hacer pública su indignación.

LA NACION