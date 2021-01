El festejo de cumpleaños de Roberto García Moritán, a un día de anunciar que espera una niña con Pampita Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 10:31

El romanticismo está intacto... A menos de 24 horas de anunciar que esperan su primera hija en común y de celebrar el cumpleaños de Pampita Ardohain, llega el festejo del otro integrante de este matrimonio, Roberto García Moritán. Desde la Riviera Maya, donde fueron a pasar unos días con familia y amigos, la pareja del momento siguió con los brindis y los agradecimientos.

Moritán, hijo de un diplomático y exmarido de una empresaria, no podía esconder su felicidad y en el momento de soplar las velitas llegaron un sinfín de dedicatorias y palabras. Desde la afirmación de que los últimos 16 años los vivió por sus hijos, Santino y Delfina, fruto de su relación con Milagros Brito, hasta la certeza de que ahora Bautista, Beltrán y Benicio son sus nuevos amores junto a la niña que viene en camino, el gastronómico no escatimó en agradecimientos para quienes lo acompañaron en ese viaje de anuncios y le hizo, como era de esperarse, una nueva declaración de amor a su mujer.

Roberto y Pampita son de esas duplas que no se guardan nada y que hacen bien público su amor. Tanto en las redes sociales como en eventos se muestran enamorados y no temen gritar a los cuatro vientos que lo de ellos es un amor puro. Ahora, con la noticia del embarazo, este matrimonio está cerrando dos años de mucha intensidad. Desde que se conocieron que no pararon: se casaron a 3 meses de haber empezado a salir, ensamblaron sus familias y ahora esperan su primera hija.

Después de compartir en sus stories varios de los saludos que le hicieron sus seres queridos, entre ellos su exmujer, Milagros Brito, Moritán subió algunas imágenes de lo que fue el festejo de su cumpleaños. El cumpleaños de Pampita había dejado la vara muy alta: en medio del brindis, la modelo anunció que estaba en la dulce espera y develó el sexo de su bebé luego de pinchar una piñata que estaba rellena con papelitos rosas. Ahora fue el turno de Roberto, y quien dio la nota fue su hija Delfina: la adolescente tocó algunos temas con su guitarra y emocionó a los presentes. Después llegó el discurso y las palabras del cumpleañero.

La familia ensamblada sumará una nueva integrante

"Gracias al amor de mi vida. Estoy totalmente loco. A Beltru, Beni y Bauti, que son mis nuevos amores. Y a los dos amores de mi vida (Delfina y Santino), les tengo que agradecer muy especialmente porque son la razón por la cual yo he vivido los últimos 16 años. Este viaje estaba planificado con mis padres y con mi hermana, no pudieron venir, pero la vida nos da un montón de oportunidades. Tengo lo que siempre soñé y mucho más, independientemente de lo obvio, que es esta nueva alegría", dijo emocionado.

Terminado el gran día, fue el turno de Pampita de hacerle una dedicatoria a su amor en su cuenta de Instagram. "Feliz cumpleaños, amor mío @robergmoritan. Qué orgullo me da compartir la vida con este compañero tan maravilloso, generoso y dedicado con nosotros y todos los que te conocemos. Protector, lleno de energía que contagia, respetuoso, empático y solidario. Te vemos y nos inspirás a ser mejores. Que seas inmensamente feliz, que todo lo que desees hoy y siempre se haga realidad. Te amo con toda mi alma... El mejor hombre que me pudo mandar Dios", expresó la modelo y conductora quien compartió videos de lo que sucedió en el resort mexicano en estos últimos días.

Conforme a los criterios de Más información