El gesto de Katie Holmes a Thandie Newton, tras sus declaraciones sobre Tom Cruise

Pocos días después de que Thandie Newton confesara que durante las grabaciones de Misión Imposible II llegó a tenerle miedo a Tom Cruise , la exesposa del actor, Katie Holmes , comenzó a seguirla en Instagram .

Durante una entrevista publicada en Vulture, Thandie reveló como fueron sus días junto a la estrella en el set de grabación. "Tenía miedo de Tom, era una persona muy dominante. Intenta con todas sus fuerzas ser una buena persona, pero siempre está bajo presión. Se hace cargo de todo y creo que siente que él puede hacer todo lo mejor que puede hacerse", expresó antes de aclarar que ser parte de la saga fue una buena experiencia en su carrera. "Lo cierto es que no se comportó horrible. Creo que estaba muy estresado. Fue un tiempo surrealista, extraordinario".

Tras sus declaraciones, Newton parece haber conseguido una nueva aliada en la industria cinematográfica: Holmes. No parece casual que, poco tiempo después de la entrevista, la protagonista de Dawson's Creek comenzara a seguir a su colega en las redes sociales.

Katie estuvo casada con Cruise entre el 2006 y el 2012, y aunque nunca hizo declaraciones sobre los motivos del divorcio, los rumores indican que el carácter dominante de él fue una de las razones principales por las cuales el matrimonio llegó a su fin. En abril del 2006, los actores se convirtieron en padres de Suri, la única hija que tienen en conjunto.

A mediados del 2012, Holmes inició los trámites de divorcio en secreto para prevenir la inclusión de la niña en la agrupación más ortodoxa de la Iglesia Cienciológica , la sección llamada Sea Org, a la que su exesposo pertenece. Según han revelado personas cercanas a la actriz, ella se sentía muy controlada por la religión y se negaba a que Suri fuera parte de la misma.

"Ya no le tengo miedo a nadie, no aplico reglas conmigo misma ni tampoco me tomo en serio, me siento lista para nuevos desafíos y no quiero que un momento de mi vida me defina. No quiero que se me conozca de ese modo. Fui una actriz antes y durante, y lo soy ahora", había expresado Katie en el 2014 durante una entrevista con la revista People, en donde si bien no nombró al actor, quedó en claro que se refería a esa relación.