Laurita Fernández y su gesto tras el anuncio de Federico Bal sobre su salud

12 de marzo de 2020 • 13:11

Federico Bal anunció esta semana que padece de cáncer de intestino y muchos de sus colegas salieron a hacer declaraciones públicas para apoyarlo en la batalla que comenzará para sanar. Pero claro, otros decidieron canalizar su apoyo de manera privada, como es el caso de su exnovia, Laurita Fernández .

Fue este lunes cuando Federico posteó desde su cuenta de Instagram un video donde contaba cuál era su diagnóstico y cuáles serían sus primeros pasos: tratarse y concentrarse en su intimidad, en sus seres queridos. A los minutos comenzó a recibir miles de mensajes de apoyo, entre ellos los de sus colegas y amigos del espectáculo como Laura Laprida, Nicolás Vázquez, Osvaldo Laport y más.

El mensaje de Laurita a una seguidora que quiso chicanearla Crédito: Instagram

Y ahora se supo que Laurita Fernández también le había enviado su apoyo. ¿Cómo? La actriz subió a su cuenta de Instagram una foto donde se la ve en sus vacaciones en Estados Unidos y una seguidora comentó en el posteo: "Laura, ¿vas a llamar en algún momento a Federico?". A lo que ella le contestó: "Lo hice en privado. Beso".

Laurita y Fede se conocieron en la pista de "Bailando por un sueño" cuando cada uno tenía su pareja. Luego de un tiempo, ya separados, en marzo de 2017 oficializaron su amor . No obstante en mayo de ese año fue la bailarina quien decidió cortar con la relación en medio de rumores de infidelidad . "Pasó algo que a mí me desilusionó (...). Me la jugué y me salió mal pero, pese a todo, es alguien muy importante para mí. Es buen tipo, puede portarse mejor o peor en una relación, puede repetir patrones, pero eso no lo hace malo", dijo en su momento.