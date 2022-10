El gran momento de Carolina Baldini, la ex del Cholo Simeone: está de novia con un motoquero

escuchar

Carolina Baldini apareció en la noche porteña y no pudo evitar las preguntas sobre su situación amorosa. Y lejos de enojarse ante las insistentes consultas, la exmujer de Diego “El Cholo” Simeone sonrió, se mostró muy contenta con su presente y blanqueó su estado sentimental: está de novia con un motoquero que conoció en Noruega . En una charla con Alejandro Guatti, movilero de Intrusos, la exmodelo dio más detalles del flechazo.

“¿Cómo estás vos en lo personal?”, disparó sin vueltas el periodista. En medio de una carcajada nerviosa, Baldini se sinceró: “Yo sabía que iba a venir la pregunta. Vamos al grano”. De inmediato, respondió: “Estoy súper bien. Contenta, de novia. Así que bien”.

Cuando Guatti le preguntó si la pareja ya tenía planes, Baldini puso un freno. “¿Planes de qué? Vamos día a día”, explicó y pegó un grito cuando la consulta fue a si iba a haber casamiento. “¿Qué? Yo ya me casé una vez, pará. Dame un tiempo. Estamos súper bien” . Durante la charla, Baldini contó que su nuevo novio se llama Pablo, que se conocieron en un tour de motos en Noruega y que vive a 500 metros de su casa.

Por su pasado como esposa de uno de los mejores jugadores de fútbol que dio la Argentina y exintegrante de la Selección Nacional, a Baldini le consultaron sobre la situación actual de Rodrigo de Paul. El mediocampista, de novio con Tini Stoessel, fue silbado por el público del Atlético de Madrid, club en el que se desempeña y donde es dirigido por el Cholo Simeone. Según publicaron algunos medios deportivos, el Cholo se habría enojado con De Paul por haberle mentido. “No leí esa noticia”, se desmarcó y aclaró después: “Yo no me meto en la vida de nadie”.

Sobre el Wandagate, la ruptura que parece definitiva y el video en vivo que hizo Mauro Icardi en Instagram criticando a la madre de sus hijas, Baldini también se hizo la desentendida, pero en este caso sí dio una definición contundente: “Wanda es una genia, la amo. Es una divina” , expresó y le tiró un besito a la cámara.

La última vez que Carolina Baldini apareció en TV generó una polémica. Acostumbrada al perfil bajo, en mayo de este año se sentó en el piso de LAM y contó algunas cosas que a Simeone no le gustaron nada. “Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”, dijo Baldini en su paso por el programa de Ángel de Brito, sin imaginar que sus palabras iban a generar un fuerte impacto en el entrenador, quien le envió una carta documento para que no mencionara más detalles sobre su vida privada. Sin embargo, la exmodelo no solo volvió a hablar sino que le hizo una contrademanda.

En medio de este ida y vuelta de cartas documento, el hijo mayor de la expareja, el futbolista Giovanni Simeone contrajo matrimonio con su novia, una presentadora italiana, y sus padres tuvieron que volver a verse las caras a pesar de las diferencias.

En el programa Socios del espectáculo, por eltrece, contaron algunos detalles del festejo y del encuentro entre Baldini y su ex, que se dio en Florencia. “Sabiendo que se iban a reencontrar y con la intención de descomprimir un poquito, ‘La Chola’ llamó a su exmarido para poner un poco de orden y convivir en paz por sus hijos”, explicó Rodrigo Lussich. Acto seguido, aclaró que no se hicieron fotos de ambos juntos.

“‘Evitame cualquier contacto con tu actual’, le dijo Baldini a Simeone, en referencia a Carla Pereyra, ya que ella ve en la rubia a la autora intelectual de la carta documento que recibió hace unos días. Ella le cuenta a sus íntimos los celos que esta le tiene, ya que en más de una oportunidad él quiso volver con Baldini”, agregó el periodista.

Por último, Karina Iavícoli aseguró que la morocha nunca tuvo intenciones de volver con el padre de sus hijos. “Ella tuvo una relación de ocho años con un empresario llamado Ignacio (dueño del parador UFO Point). Hasta convivieron en Nordelta. Lo dejó y él volvió con su ex. Para ella fue un gran amor, no sé si más que ‘el Cholo’. Ella sufrió muchísimo y nunca más pudo volver a entablar una nueva relación”, remató la periodista. Pero parece que el tour de motos que realizó ahora le dio a la Chola una nueva oportunidad en el amor.

