“Los Simeone”: el Cholo viajó a Buenos Aires y compartió la postal familiar más tierna junto a su nieto Faustino
El entrenador del Atlético de Madrid aprovechó su estadía en la Argentina para estar junto a sus hijos; la postal de Carolina Baldini con Gianluca y Giuliano; Giovanni el único ausente con aviso
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Diego “Cholo” Simeone y Carla Pereyra se encuentran de visita en la Argentina. Tras el párate por la fecha FIFA, el director técnico del Atlético de Madrid se hizo un tiempo para estar con su familia en su nación de origen y mostró varias postales del encuentro familiar del que participaron Giuliano y Gianluca -Giovanni se ausentó-, sumado a Francesca y Valentina, las dos hijas que tuvo con su actual pareja y Faustino, el nuevo integrante de la familia.
Por intermedio de su cuenta de Instagram, el exjugador de la selección argentina reveló varias postales donde está junto a sus hijos y puntualizó en Faustino, su nieto, fruto del matrimonio entre Gianluca Simeone y Eva Bargiela.
El posteo titulado “Los Simeone” incluyó una portada bien familiar y, a medida que se desliza el carrusel, se observa al Cholo muy apegado a Faustino. En cuatro instantáneas diferentes, el bebé le tocó el rostro a su abuelo y sonrió al estar apegado a él.
Emocionado por el gesto amoroso de Faustino, el Cholo Simeone posó en primer plano junto al bebé en varias fotos que quedarán para el recuerdo familiar.
La última imagen incluye a su mujer Carla Pereyra, su hija Francesca y la estrella de la jornada Faustino, quien se llevó todos los cariños en sus primeros meses de vida. Esta faceta más paternal sorprendió a varios usuarios de las redes, quienes tienen la imagen de un hombre más reacio, fiel a su espíritu deportivo que lo acompañó en su carrera como futbolista profesional y hoy como entrenador del Atlético de Madrid.
“Llegó quien le haga lo que quiera y él se deje. Fausti”, indicó Pereyra, quien remarcó el amor de Simeone con el pequeño que nació en octubre pasado.
Además de compartir este instante familiar, la pareja de Simeone y Pereyra viajaron unos días a la Cataratas del Iguazú para contemplar esta maravilla natural que se encuentra al norte de la provincia de Misiones y Foz de Iguazú (Brasil).
Por su parte, Carolina Baldini, quien no participó de la juntada familiar, reunió a parte de la familia y dejó sentado el encuentro en sus historias temporales de Instagram.
Situados en Nordelta, Baldini aprovechó para sacarse una foto con Giuliano y Gianluca. Dicho posteo también incluyó un párrafo aparte para Giovanni, quien se quedó en Italia. “Mis gladiadores. Te extraño, Giovanni”, indicó la modelo.
Para finalizar con la exposición virtual, Baldini sumó a la foto grupal a Eva Bargiela y al pequeño Faustino para darle un cierre al encuentro. “Qué facha, los extraño”, destacó Giovanni en un comentario, a la distancia, para afianzar el vínculo familiar.
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