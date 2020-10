Un día antes de morir, el actor le pidió a su hermano pastor que lo ayudara a salir del juego Crédito: Twitter

En una entrevista con The New York Times, los hermanos de Chadwick Boseman hablaron cariñosamente del actor, a semanas de su muerte. Además el mayor de ellos reveló el contenido de unas de las últimas conversaciones que tuvieron.

Conocido por su protagónico en Pantera negra, Boseman murió el 28 de agosto, a los 43 años, tras luchar durante 4 años contra un cáncer de colón. La noticia fue confirmada por los representantes del actor, a través de su cuenta de Twitter.

"He estado tratando de recordar a Chad y no a Chadwick. Y hay tanto de Chadwick en el aire", dijo su hermano Kevin, quien también es artista. "Tenés que empezar a compartir esa persona con el mundo. Siempre me esforcé por tratarlo como a mi hermano", sumó el escritor, bailarín y actor sobre el momento en que Boseman empezó a hacerse popular.

Los hermanos crecieron en Anderson, un pequeño pueblo en Carolina del Sur, cerca del cual hoy descansan los restos de Chadwick. "Que él haya nacido allí es toda una inspiración de que podés salir de ahí y convertirte en alguien", opinó Derrick, el hermano pastor de Chad, de 54 años. "Chad era un superdotado", dijo, y contó que su hermano menor podía sentarse y dibujar cualquier cosa cuando era niño. "Probablemente sea la persona más talentosa que he conocido".

El padre de los tres siempre les decía que lo dieran todo e hicieron lo mejor que podían, algo que Chad tomó como bandera. "Mucha gente piensa que eso quiere decir convertirse en una estrella de cine. Siempre supe que si Chad quería trabajar en arte, encontraría la forma de cuidarse", agregó el pastor.

Además contó cuál fue la última conversación que tuvo con su hermano. "No importaba por lo que estaba atravesando, él siempre decía: 'Aleluya'. Nunca paró de decirlo".

El día anterior a morir, Chad le dijo a Derrick: "Hombre, estoy en el estadio cuatro, y necesito que me ayudes a salir del juego". Su hermano quiso saber qué quería decir con eso, pero se dio cuenta de que estaba cansado y que estaba listo para partir. "Cuando me dijo eso, cambié mi oración de 'Dios lo sane, Dios lo salve', a 'Dios, hágase tu voluntad', y al otro día él murió", reveló el religioso.

