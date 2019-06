En su regreso a la televisión, la conductora protagonizó un complicado momento al aire Fuente: Archivo

En su regreso a la televisión, específicamente a los almuerzos, Mirtha Legrand protagonizó un momento al aire que le valió duras críticas en las redes. La conductora, quien retomó su labor tras ser operada de una obstrucción intestinal, aludió a la denuncia por violación de una joven contra Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, cantante de Los Nocheros.

La conductora pidió un aplauso "de apoyo" para el grupo, ante la mirada algo desconcertada de los comensales. "Yo quisiera mandarle un saludo muy especial a Los Nocheros porque están viviendo momentos muy duros, muy difíciles. A los Teruel, a la familia Teruel que la conozco", dijo Chiqui. "Es una desgracia lo que les ha pasado, realmente. Así que les vamos a mandar un aplauso, un beso", agregó, antes de aplaudir brevemente.

José María Listorti, quien se encontraba en la mesa, hizo una aclaración: "[Hay que] extender [el saludo] también para la familia de la chica". Legrand respondió rápidamente. "También, desde luego, pobrecita, a los 10 años... Son cosas que pasan en la vida que son muy dolorosas".

Al volver del corte, Mirtha pidió disculpas e hizo una salvedad. "Lo de Los Nocheros es un mal momento profesional para ellos, pero que quede claro que la víctima es la chiquita. Estamos de acuerdo. La gente se manifestó. Pido disculpas por el aplauso, quizá no correspondía", concluyó.

"¿De verdad pasó esto? ¿Salvo @SoyListorti nadie en la mesa le recordó que el pibe violó a una nena de 10 años? ¿Y aplaudieron?", escribió Jorge Rial desde su luna de miel en Italia. "Lamentable", expresó en Twitter Ángel de Brito, secundando a su colega.

"Sorry not estimada @mirthalegrand , el mal momento es el de la niña abusada y su familia, no de Los Nocheros", tuiteó la conocida médica Mariana Lestelle, cuyo comentario se sumó a muchos otros que repudiaron el pedido de aplauso de Mirtha.