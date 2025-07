Paul McCartney anunció las fechas del Got Back 2025 US tour

Después de tres años, Paul McCartney regresa a los Estados Unidos con una gira que tendrá lugar entre septiembre y noviembre. Mediante sus redes sociales, este jueves 10 de julio el cantante anunció la preventa de entradas y sus fans rápidamente manifestaron con alegría por la noticia.

La última vez que McCartney realizó un tour de ese estilo fue en el contexto del Got Back en 2022, donde recorrió 16 ciudades estadounidenses. A principios de este 2025 encabezó en el Bowery Ballroom de Nueva York tres conciertos. Sin embargo, el sabor a poco se sintió entre el público que agotó todas las entradas a sus shows y por ello, ahora se confirmó una gira completa que tiene fecha de inicio el 29 de septiembre. ¿El primer destino? Palm Desert, California.

El anuncio de Paul McCartney en su regreso a los escenarios de los Estados Unidos (Fuente: Instagram/@paulmccartney)

La recorrida de McCartney incluye 19 ciudades y se prevé que finalice en Chicago, el 25 de noviembre, dos días antes del Día de Acción de Gracias. Las entradas anticipadas salen a la venta el 15 de julio a las 10.00 [hora de Estados Unidos] y la general comienza el 18 de ese mismo mes. Para adquirirlas, es necesario registrarse en el sitio web oficial del tour.

Paul McCartney, de 83 años, demostró que la edad no es un impedimento para realizar lo que ama. Cabe recordar que viene de la importante gira internacional Got Back Tour 2024 por Sudamérica, Australia, México y Europa. Aquí en la Argentina hizo tres conciertos en octubre, dos en el Estadio Monumental y otro en el Estadio Mario Alberto Kempes. En sus shows de poco más de dos horas incluyó los éxitos de solista y algunos de The Beatles.

En 2024 Paul McCartney realizó una gira por América del Sur, Australia, México y Europa Diego Spivacow/AFV

En su anuncio, que se hizo a través de la cuenta de Instagram, el artista recibió en la sección de comentarios decenas de mensajes de agradecimiento y otros que destacaron el amor del público. “¡Miren esto, él volvió! “; “¡Dios mío, ya estoy a dentro! “ y “Dios te bendiga” e “Imparable”, fueron algunos de ellos.

Una por una, todas las ciudades que visitará Paul McCartney con su show por los Estados Unidos y Canadá: