Accidente en la ruta 2: el llanto de Moria Casán en su programa

Muy emocionada, Moria Casán le dedicó unas palabras a las familias afectadas por el trágico accidente en Lezama Fuente: Archivo

28 de noviembre de 2019 • 18:58

Esta tarde, Moria Casán arrancó Incorrectas de una manera muy diferente. Muy angustiada y casi al borde de las lágrimas, la conductora de América comenzó su programa desde el centro del estudio (sin presentaciones ni la excéntrica entrada a la cual nos tiene acostumbrados) hablando del trágico accidente ocurrido esta mañana en la Ruta 2 (a la altura de Lezama) que dejó un saldo de dos niñas muertas y 24 internados, además de los 3 adultos acompañantes que también se encuentran hospitalizados en Chascomús.

"Hola, buenas tardes a todos. Hoy les voy a pedir disculpas porque -¡uy que difícil!- yo siempre prometo cuando entro que les voy a dar energía y hoy no se las puedo dar porque no lo siento", comenzó la diva frente a la mirada atenta de sus compañeras. Y sumamente emocionada, continuó: "Estoy súper consternada por la tragedia que ocurrió con nuestros niños. Mi pésame absoluto a sus familias. Creo que todo el país esta consternado porque ver morir niños es desgarrador. Imaginar cómo estarán sus padres no se puede dimensionar".

Con lujo de detalles, la actriz contó cómo se enteró de los hechos esta mañana: "Hoy me desperté, prendí la tele como siempre y veo en el programa de Antonio Laje un graph que decía: 'Tragedia en la ruta 2' y algo de niños, entonces no quise ver más nada. Apagué, hice mis cosas y al mediodía vuelvo a prender la tele y me encuentro con el final de Iúdica, donde me entero que habían muerto dos niñas", relató con su voz entrecortada.

Así inició la conductora su programa de hoy

"Enseguida escucho el audio de una niña que estaba toda lastimada en una ambulancia y le pedía a su abuela que vaya a buscarla. Juro que creí que era Helena. Creo que a todos los que somos padres o abuelos nos moviliza porque se trata de niños", expresó sin poder contener el llanto. Y recordó una situación similar que vivió cuando se enteró de la muerte de Blanca, la hija de Pampita. "Me puse a llorar como loca. Ese día Helena (su nieta) estaba con su papá. La llamé y fui a verla. Necesitaba ir a abrazarla", confesó.

Tras asegurar que iba a ser un programa totalmente diferente, agregó: "Les pido disculpas porque hoy seguramente no los voy a poder entretener pero no les quiero mentir. Como siempre les paso energía, hoy no la puedo pasar porque no la tengo. Voy a tratar de hacer de la mejor manera el programa pero esta vez lo humano excede lo profesional porque son niños".

Totalmente emocionada y sin poder recuperarse, la One confesó que hoy fue un día muy movilizante para ella y que este hecho le removió muchas cosas por dentro: "Ante tanta tristeza, hoy mi hija me dijo que se estreno su película y que tiene las mejores críticas. Y me imagine a su papá Castiglione que tanto había soñado con algo bueno para su familia y que no lo pudo ver pero gracias a que el me hizo tener una hija, mi esta hija se está ganando todos los premios. Son emociones encontradas", reflexionó.

"Agradezco a este canal que siempre me permitió ser yo desde el primer día. A la gente si hoy me acompañan para darme fuerza también se los agradezco", concluyó la conductora muy sensibilizada antes de dar inicio a la agenda de temas de su programa.