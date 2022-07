El look de la China Suárez que despertó suspiros y su declaración de amor a Rusherking

Salida de novios para María Eugenia “China” Suárez y Rusherking . La pareja mostró en las redes su cita nocturna y en las publicaciones se puede percibir cómo la actriz está completamente enamorada de su novio. La cantante de “El juego del amor” publicó una imagen abrazada al trapero y escribió un elocuente: “Mi amor”, además de sumar emojis de corazón en una foto de Rusherking con su flamante look platinado.

Eugenia Suárez elogia a su novio en una historia de Instagram https://www.instagram.com/sangrejaponesa/

Por su parte, Suárez también impactó con su propio look. La protagonista de Terapia alternativa eligió un top metalizado y un jean que dejaba mucho al descubierto y que también fue elogiado por su pareja, con quien se muestra en un vínculo consolidado y libre de escándalos. Recordemos que tanto Suárez como Thomás Nicolás Tobar -tal es el nombre del artista oriundo de Santiago del Estero-comparten el día a día de su noviazgo, desde los momentos en los que Rusherking cocina hasta las caminatas noctunas de sus citas.

El look de la China para su cita con Rusherking https://www.instagram.com/sangrejaponesa/

El viernes pasado, y luego de pasar unas idílicas vacaciones en México, la China regresó al país y volvió a compartir en Instagram (como lo había hecho desde Playa del Carmen) una serie de imágenes que le valieron numerosos elogios por parte de sus seguidores. “Viernes, bebé”, escribió Suárez en la leyenda de las fotos que mostraban el antes y el después de la elección de su outfit: un traje negro con plumas y apliques, el cabello suelto y unos enormes lentes.

La cita de Rusherking y la China Suárez https://www.instagram.com/sangrejaponesa/

En el posteo, sus followers sumaron muchos halagos. “Me gusta Euge, vive su vida sin pensar en el qué dirán, ¡no cambies nunca nena! Sos un ejemplo para muchas”, “Ese conjunto es todo lo que está bien y ni se diga de quién lo lleva”, “No se puede ser tan hermosa, es una maldad absoluta para la gente normal”, “Digan lo que digan, sos la reina”, le escribieron a Suárez en su publicación.

Tras varias semanas de rumores, fue Rusherking quien confirmó su relación con la China en el programa de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar (Telefe), ya que, hasta ese momento, estaban intentando ocultarla. Luego, decidieron mostrarse más relajados, y eso se volvió notorio en sus redes sociales, donde expresan su amor constantemente.

"Mi amor" le escribió la China a Rusherking https://www.instagram.com/sangrejaponesa/

De esta manera, los fanáticos de la pareja pudieron, por ejemplo, ser testigos de algunos momentos de sus vaciones y ver fotos de ambos en divertidos paseos por la ciudad y románticas cenas a la luz de las velas. Entre las actividades que realizaron en México, la China y Rusherking también se subieron a un carrito de golf y fue la mamá de Magnolia, Amancio y Rufina quien se sentó detrás del volante. “Cuidado gente, loca al volante”, dijo su novio, a modo de advertencia.

El papá de Rusherking habló del noviazgo de su hijo

La China Suárez y Rusherking, muy mimosos Instagram: @sangrejaponesa

Hace unas semanas, Miguel Tobar, padre de Rusherking, opinó sobre la relación del joven con la exCasi Ángeles. Sus declaraciones tomaron relevancia en las últimas horas, luego de que se viralizaran a través de las redes sociales. “Hacen linda pareja”, expresó el papá del trapero.