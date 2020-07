El look de Juana Viale que tenía ansiosa a Mirtha Legrand Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2020 • 23:44

Una vez más, Juana Viale utilizó los primeros minutos de La noche de Mirtha para mandarle un mensaje a su abuela, Mirtha Legrand. Desde mediados de marzo, cuando comenzó la cuarentena obligatoria en Argentina, la actriz se encuentra reemplazando a la diva para que pueda quedarse en su casa y no se exponga al coronavirus.

"Les quiero contar que este vestido maravilloso me lo hizo Gino Bogani. Es de terciopelo, chiffon de seda y sin costuras. Lo hizo todo arriba mío con su magia espectacular", dijo al comenzar el programa, elogiando al diseñador que suele vestir a la Chiqui. "Abuelita, vos morías por verlo", agregó.

Según contó Juana, Mirtha estaba muy ansiosa por ver este look. "No saben cuantas veces me llamó mi abuela... '¿Qué te vas a poner? ¿Qué color es?'. Acá está y es divino", explicó ante las cámaras, antes de revelar que el diseño también tenía un detalle muy particular: un par de aros adaptados para funcionar como prendedor en la cintura.

El fin de semana pasado, la actriz contó la razón por la cual menciona a la diva al inicio de cada programa. "A ella le encanta que muestre la ropa, así que este momento es para mi abuela", explicó.

En otras ocasiones, también le ha mandado mensajes con cierta picardía al lucir vestidos con transparencias. "Hace un frío que ni les cuento, y yo me vestí muy acorde al tema invernal. Tengo un vestido en color plata y celeste con unos maxi hombros, bordado íntegramente a mano. ¡Estoy en pelotitas abuelita! Y esta es la vueltita para usted".