El mal momento de Nacho Viale en Punta del Este

Tras finalizar La Noche de Mirtha Legrand y Almorzando con Juana (programas que su productora StoryLab realizó para la pantalla de eltrece), Nacho Viale viajó a Uruguay para comenzar sus vacaciones en la casa que su familia tiene en José Ignacio . Sin embargo, el nieto de Mirtha Legrand vivió un mal momento cuando su mascota de cinco meses se escapó y tuvo que salir a buscarlo por las calles de la península.

Nacho Viale viajó a Punta del Este con Maverick, un cachorro de cinco meses que es hijo de su mascota de toda la vida: un golden retriever

Es un clásico que la familia Viale - Tinayre reciba el Año Nuevo en Punta del Este. Este año, el primero del clan en llegar fue Nacho Viale, quien junto a su perro Maverick (un golden retriever) se instaló en Casablanca, la mansión que la familia tiene en el país vecino. Allí, no solo pasará las fiestas sino que disfrutará unos días de descanso antes de retomar su agenda laboral de 2023.

Sin embargo, sus días de relax casi se ven opacados por un percance que el productor vivió con su mascota, un cachorro de cinco meses que es hijo de Ayrton, su perro de toda la vida. ¿Qué pasó? El peludo de cuatro patas se escapó de al lado de su dueño y este tuvo que salir a buscarlo desesperado por toda la costa esteña.

Primero lo busco por las calles aledañas a su casa de Jose Ignacio. Como no tuvo éxito, el productor fue hasta la playa, donde finalmente encontró a su mascota

Luego de abrazarlo y acariciarlo, Nacho Viale retó a su perro a modo de enseñanza para que no vuelva a irse de su lado

Vestido con un buzo con capucha, anteojos y short de baño, primero el productor recorrió las calles cercanas a su propiedad con su moderno cuatriciclo con techo. Como no tuvo suerte, el hijo de Marcela Tinayre se dirigió hasta la playa donde dio varias vueltas sobre la arena hasta volver a encontrarse con su amigo fiel. Y si bien su gesto preocupado inmediatamente fue reemplazado por uno que mostraba alivio y felicidad, Viale no dudó en retar al cachorro un rato para que la situación no se vuelva a repetir.

A pesar de la capucha y las gafas, Nacho Viale no pudo ocultar su preocupación mientras buscaba al cachorro

A pesar del reto, Maverick mostró nuevamente su rebeldía al no querer volver a su casa

Después de lidiar un buen rato con él, Nacho lo cargó a upa en su vehículo todo terreno

Después de varios minutos de tensión, finalmente la historia tuvo un final feliz y el nieto de Mirtha Legrand volvió a su casa con su golden retriever

Un año de negociaciones y regresos estelares

Sin dudas, el 2022 fue un año de muchas idas y vueltas para Nacho Viale y su productora StoryLab. Luego de dos años de pandemia y varios meses de negociación con la gerencia de eltrece, finalmente su abuela Mirtha Legrand volvió a ponerse al frente de las mesazas con La Noche de Mirtha. Mientras la diva se ocupó de conducir las noches de los sábados, su hermana Juana Viale siguió al frente de los domingos, convirtiendo los clásicos almuerzos en Almorzando con Juana.

Después de varios meses de negociación, Mirtha Legrand volvió a ocupar la cabecera de su "mesaza". Instagram: @mirthalegrand

Sin embargo, para que ambas puedan regresar a la pantalla, el productor se implicó en una ardua negociación con Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández que, por momentos se vio muy trabada y hasta abrió la posibilidad de nuevas propuestas por parte de otros canales. Quien tuvo que interceder entre él y la cúpula de la señal de Constitución fue Carlos Rottemberg, histórico productor de la conductora y sus almuerzos.

“La realidad es que cuando Carlos Rottemberg vio a Mirtha Legrand tan angustiada, no pudo aguantar no meterse en este tema”, contó a modo de primicia Laura Ubfal mientras remarcaba el vínculo que el empresario siempre tuvo con la familia Tinayre. “En su momento, Daniel Tinayre le dijo una sola frase a Carlitos: ´Cuidamelá´. La verdad es que lo que vio Rottemberg es que Mirtha en este momento no estaba cuidada. Estaba muy angustiada, no estaba bien con lo que estaba pasando”, agregó.

Tras una reunión por Zoom, la gerencia de eltrece y el dueño de StoryLab finalmente llegaron a un acuerdo. El canal se comprometió a cubrir el 80 por ciento de los costos del envío, dándole todas las facilidades para que Mirtha pueda estar los sábados y Juana Viale los domingos. Y así fue. El 17 de septiembre La Chiqui volvió a reencontrarse con su público hasta hace apenas unos días que se despidió de la pantalla hasta 2023. Si bien no se sabe la fecha exacta de su regreso, lo que sí está confirmado es que la diva no hará sus clásicos almuerzos desde Mar del Plata en el verano como si ha hecho otros años atrás.

