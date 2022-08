El mal momento de Sofía “Jujuy” Jiménez en Barcelona: “Me robaron hasta las pastillas anticonceptivas”

Mientras disfruta de sus vacaciones en el verano europeo, Sofía “Jujuy” Jiménez sufrió un desafortunado episodio. Durante su paso por Barcelona, la modelo fue víctima de un robo y compartió su angustia en las redes sociales. “Anoche me robaron la billetera. Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, hasta las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar”, contó a través de un video.

La exconductora relató su experiencia en Instagram con la intención de recuperar al menos sus documentos, a la vez que remarcó que todo esto le iba a generar algunos problemas en su estadía. “Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje”, señaló. Pero además lanzó un mensaje de alerta para los argentinos que se encuentren recorriendo esta zona de España.

Tras ello, la modelo aclaró que inició el trámite para dar de baja las tarjetas y para que, acto seguido, las compañías le envíen unas nuevas. “No te das cuenta y te las sacan en un segundo”, expresó sobre el robo.

“Mando también este mensaje porque sé que hay muchos argentinos en Barcelona. De hecho ayer me crucé a un montón y a veces te roban la billetera, sacan la plata y la dejan tirada en el piso. Tengo la esperanza de que quizás aparezca”, manifestó. Y añadió: “Capaz soy una ilusa, pero quiero creer que hay buena gente y que sepan que la estoy buscando. Gracias. Cualquier cosa me escriben”.

Santorini, en Grecia, fue uno de los destinos elegidos por la modelo para disfrutar de sus vacaciones en Europa

Pasado el disgusto, Jujuy continuó con su itinerario. “Sigo con el viaje. Me voy a visitar a amigas por Europa, gente que no veo hace mucho”, contó en el día de ayer a través de la misma red social. Y, sin perder el humor, mencionó que ahora toma ciertas precauciones para evitar ser nuevamente víctima de los carteristas. “Por las dudas, pido un taxi así con la mochi adelante”, dijo en unas imágenes en las que se la ve con el bolso colgado sobre el pecho.

La modelo hizo hincapié en que los robos parecen ser moneda corriente en Barcelona. “Está muy jodido. Les voy a mostrar un video. Me da tristeza porque que en semejante ciudad tan hermosísima que haya tanto, tanto de esto, es una lástima, pero se puede disfrutar de todos modos con mucho cuidado”, reflexionó.

A continuación, la expresentadora difundió un video que se viralizó en los últimos días en el que se ve a un notero entrevistando a un turista en una playa catalana mientras por detrás un ladrón se lleva una mochila ajena, perteneciente a un hombre que se estaba dando un baño en el mar.

Más allá de los mensajes de alerta, Jujuy parece no estar dispuesta a permitir que el episodio opaque sus vacaciones. Ayer se mostró de camino hacia un pequeño pueblo próximo a la ciudad de Valencia, con intención de reencontrarse con una de sus amigas. “Estoy muy feliz”, expresó la también influencer.

A través de distintas imágenes que comparte con sus seguidores, Jiménez se muestra disfrutando de playas y atardeceres en parajes paradisíacos de destinos como Mallorca, Ibiza y Formentera, en España, y también documentó su paso por las exclusivas islas de Santorini, en Grecia, y Hvar, en Croacia. La modelo visitó, además, Italia, donde pudo recorrer paisajes soñados de lugares como Capri o la costa de Positano.

La modelo vive una nueva etapa de su vida, tras su separación el pasado abril de su novio Bautista Bello . En ese momento, Jimenéz confirmó que ambos siguieron caminos por separado. “Tenemos proyectos distintos”, confesó.

Quien contó la información fue Luli Fernández, panelista de Socios del espectáculo que es íntima amiga de la jujeña. “La realidad es que ellos tenían una relación súper linda, pero quien decide concluir y terminar la pareja es Sofía. Ella estuvo mucho tiempo de viaje, ahora estuvo casi dos meses en Dubai y tiene idea de irse a vivir a otro país. Ha tenido propuestas de trabajo en Europa y tiene muchas ganas de irse”, comentó la modelo en el ciclo de eltrece.

Fernández contó en qué contexto Jiménez le blanqueó su separación. “Yo estaba en un evento, me habían contado que iba a ir y como no la vi, le mandé un mensaje”, precisó Luli mientras ponían en pantalla el chat que intercambiaron. “Me estoy por ir de nuevo. Me voló la cabeza el viaje y tengo algunas propuestas de laburo piolas, pero me voy sola”, dijo Jujuy, quien así confirmaba su ruptura.