Entrevistaban a un turista en la playa de Barcelona y las cámaras captaron un increíble momento

En las últimas horas, se viralizó a través de las redes sociales un video de una entrevista en las playas de Barcelona en la que, mientras un turista habla sobre las bondades de la ciudad, se observa el robo de un bolso.

Tal como se puede apreciar en el logo del micrófono del cronista, la nota en cuestión era para la cadena de televisión pública de España, TVE. Pero lo que aparentemente iba a ser una nota de color a orillas del Mediterráneo, en pleno verano europeo, se convirtió en el inesperado registro de un delito.

Entrevistaban a un turista en la playa y filmaron un robo

“¿Cómo la ves a Barcelona? ¿La playa? ¿El buen tiempo?”, le pregunta el periodista al turista. En un español algo forzado, el hombre le responde: “A mí Barcelona me encanta. La playa es muy bonita, el agua limpia y fría, hoy fría”. Sin embargo, al mismo tiempo se estaba dando otra escena.

Un hombre de gorra y musculosa azul se percató de que nadie estaba cuidando un bolso que estaba apoyado en la arena y no lo dudó: se acercó, lo levantó y salió caminando rápido, sin siquiera darse cuenta de que lo estaban filmando. Tampoco advirtieron el robo el periodista y el camarógrafo, que siguieron con la entrevista como si nada hubiese pasado.

El ladrón escapando con el bolso (Foto: Captura de video)

Ni los gritos del hombre que descubrió que le habían robado impidieron que continúe el reportaje. “¡Hostia! ¡El bolso!”, exclama el damnificado. “El bolso, ¿alguien lo ha visto?”, pregunta desesperado a su alrededor, pero nadie le responde. “No me jod..., ¡por favor! ¡El bolso!”, reclama. “¿Te lo han robado?”, le pregunta una mujer que se acerca a intentar ayudarlo. “Sí, ¡por favor! ¡A ver!”, le responde angustiado.

Mientras tanto, la entrevista continúa. “¿Por qué te gusta Barcelona? ¿Qué es lo que tiene? ¿La playa? ¿El buen tiempo?”, insiste el cronista. “La playa, el buen tiempo, muchachas muy bonitas y todo”, responde el turista con una sonrisa. “También comida... el barrigón”, agrega señalándose el abdomen.

El video se viralizó de inmediato: en Twitter en apenas un día cosechó más de 18.000 retuits, más de 80.000 likes y cientos de comentarios de todo tipo. Además, desató un extenso debate sobre la inseguridad en España. “Parece una escena de The Office”, opinó un usuario. “La vida es un sketch de bajo presupuesto”, dijo otro en el mismo sentido. “Típico de Barcelona”, opinó un tercero. “Barcelona es segura”, apuntó un cuarto con sarcasmo.

El momento en que el hombre descubre que le robaron el bolso (Foto: Captura de video)

Las críticas a la situación actual de la ciudad catalana no cesaron. “Trabajo por esas lindes y puedo dar fe de que lo visto es real. Los bolsos vuelan en Barcelona. Es real”, aseguró una usuaria. “A la playa mejor ir con lo puesto o con un equipo de seguridad, si te quieres meter en el agua”, recomendó otra.

“El día a día de la nueva Barcelona”, aseguró otro. “Barcelona era una de las mejores ciudades de España. Es ilustrativo de cómo está el país, quitando Madrid y algún otro sitio más”, argumentó otro.

No obstante, no fueron pocos los usuarios que pusieron en duda la veracidad de las imágenes. “No me creo que ni el reportero ni el cámara no se hayan dado cuenta. Es que no me lo creo”, sostuvo un tuitero. “¿En serio el cámara no se da cuenta como para decirle?”, se preguntó otro. “Ah, ¿pero hay gente que no ve que esto está preparadísimo? Jod... qué nivel...”, indicó otra. “No sé, huele a montaje. Como todo muy forzado, es que ya no me creo nada”, sentenció otro.