El mal momento familiar de Marcela Tauro: su exmarido y padre de su hijo sufrió un grave accidente en moto

Durante la tarde de ayer, José María Álvarez, exmarido de Marcela Tauro y padre de su hijo Juan Cruz, sufrió un accidente en su moto y debió ser operado de urgencia en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, del partido de Malvinas Argentinas. Luego de contarle a sus seguidores de Instagram el mal momento familiar, la periodista, quien hoy no estuvo en la mesa de Intrusos en el Espectáculo, charló con el panel del envío de América TV y contó detalles de lo sucedido.

“Ayer a la tarde noche nos enteramos que el papá de Juan Cruz, José María, tuvo un accidente en la moto en la zona de Pilar, donde él vive”, comenzó su relato. “Me llamó la hermana de Juan Cruz, Flor, y me dijo ´Marce, a papá lo van a operar ahora´ ”. Luego, Tauro contó que en un primer momento le hicieron una tomografía y le encontraron una hemorragia. Las lesiones fueron tan graves, explicó la periodista, que “no sabían si iba a resistir la operación o no”.

Luego de contar que en todo momento tuvo fe, repasó que al enterarse se acercó de inmediato al hospital de Malvinas Argentinas, donde está internado su ex. Allí esperaron a que terminara la operación, que fue exitosa. “Pudieron detener la hemorragia, le sacaron el vaso porque lo tenía comprometido y creo que le suturaron una arteria”.

Sobre cómo se encuentra en este momento el papa de Juan Cruz, Tauro explicó que está en terapia intensiva “con un pronóstico mucho más alentador y él está consciente”. En relación a su hijo, se mostró muy preocupada. “Creo que está cayendo recién hoy”, sentenció, y contó que va a intentar ir a visitar a su papá.

Tauro contó que ayer cuando la llamaron los hijos de su ex y la anterior pareja ella estaba con Juan Cruz y varios de sus amigos en su casa mirando el Superclásico. Y que de inmediato toda la familia, incluso las ex y los hijos, fueron hasta el hospital para acompañarlo y seguir su evolución.

Sobre las visitas, explicó que por protocolo Covid ayer esperaron en la calle a que finalice la intervención quirúrgica y que por el momento, al estar en terapia intensiva, puede ingresar solo un familiar a la vez . Por último, la panelista de Intrusos contó que el accidente fue cerca del barrio privado en donde vive, alrededor de las 15 horas. Y que fue la policía quien se comunicó con la familia.

Hijo de José María Álvarez y Marcela Tauro, Juan Cruz nació prematuro Instagram: @_marcelatauro

Cómo está hoy Juan Cruz Álvarez

Juan Cruz nació en 2006 y su llegada al mundo fue noticia de inmediato en los medios. El pequeño llegó al mundo durante el séptimo mes de embarazo, con un peso de 1.850 kilos por lo que debió permanecer en neonatología, mientras que la panelista estuvo en terapia intensiva veinte días. Los médicos la diagnosticaron con Síndrome de HELLP, una complicación grave de presión arterial que la dejó sin la posibilidad de ser mamá otra vez. Desde entonces, disfruta a full de su único hijo, que hoy tiene 15 años.

Por eso, cada cumpleaños de Juan Cruz ambos lo viven de manera especial. Ella en varias oportunidades se encargó de explicar que ese fue un momento bisagra de su vida y por eso esa fecha es un momento de celebración y unión con toda la familia.

Marcela Tauro con Juan Cruz en brazos

El pequeño ya no es un niño: tiene 15 años y el próximo 13 de julio cumplirá los 16. De su futuro todavía no se sabe mucho. Tiene su perfil de Instagram privado donde apenas deja ver una foto de Diego Maradona y evidencia no tener ninguna publicación pero sí muchos seguidores: supera los tres mil. Es gracias a las fotos que comparte la periodista que se puede ver lo grande que está.