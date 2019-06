Amalia Granata resultó electa diputada por Santa Fe Fuente: LA NACION

La periodista "pro-vida" Amalia Granata , diputada electa por Santa Fe en representación del partido Unite por la familia y por la vida, ha mantenido desde un primer momento una postura diferente a la del Colectivo Actrices Argentinas por la despenalización del aborto y ha cuestionado algunas de las acusaciones de abusos realizadas por sus integrantes.

Su enfrentamiento directo con actrices como Carla Peterson o las críticas hacia el movimiento #metoo argentino han sido constantes, así como sus dichos respecto a una presunta militancia de actores a favor del kirchnerismo. Sin embargo, la panelista ha lanzado hoy un mensaje en apariencia conciliador y contundente dirigido a Actrices.

La nueva representante política comentó: "Ojalá las chicas que militan la otra postura se quieran juntar conmigo y hagamos una ley que nos integre a todas. Somos mujeres y todas queremos lo mejor. No es una guerra si sale o no la ley. Me encantaría hacer un proyecto en común. No sé por qué de la otra postura están tan reacias", afirmó en una entrevista por CNN Radio.

"Más allá de mi postura, soy mujer y en esta vida me ha pasado todo, tanto lo bueno como lo malo. Por ser mujer me costó mucho. Fui muy maltratada por mi condición de mujer. En la política me maltrataron y ningunearon tanto los periodistas como los mismos políticos. Hoy, con 300.000 votos, todos llaman por teléfono", recalcó.

Tras aclarar que a ella "nadie" le regaló nada y apuntar que "podría haber buscado el camino fácil" de aliarse con "algún poderoso", Granata dijo que ha sido "fiel" a sus convicciones.

Además, adelantó que el 30 de noviembre dejará la televisión para dedicarse de lleno a la política. "El 10 de diciembre asumo, por el momento sí me voy a quedar con Marcelo Polino y Yanina Latorre en Radio Mitre los sábados, porque es un programa que me gusta mucho y me hace bien, pero se termina esta etapa con todo lo que tiene que ver con los medios", aseguró.

Granata se instalará en Rosario para cumplir con sus nuevas obligaciones, aunque de momento no concretó si lo hará sola o en compañía de su familia. "Con Leo, mi pareja, recordábamos que cuando yo comencé con la política, mi hijo Roque tenía tres meses. Yo lo dejaba y me venía hasta acá. Todo ese sacrificio que hicimos en familia valió la pena, porque los resultados fueron increíbles", afirmó en una nota con Involucrados.

La nueva diputada se enfocará particularmente en la niñez y las mujeres. "Tenemos proyectos con el tema de la adopción. En general se complica adoptar a los chicos, por eso queremos que esto cambie para que los chicos dejen de estar institucionalizados de ocho a diez años y dejen de estar de familia en familia", explicó. "Me preocupan los niños, ellos son el futuro y tenemos que poner el foco ahí", agregó.