Fuente: LA NACION

10 de junio de 2019 • 13:10

La noche de los Premios Martín Fierro estuvo llena de discursos emocionantes, como el de Lizy Tagliani o el de Maite Lanata. Otra de las ganadoras que se destacó por sus palabras al recibir el premio fue Carla Peterson , quien fue galardonada como la Mejor actriz protagónica en tira diaria por su trabajo en 100 días para enamorarse (Telefé).

Además de destacar la labor de su compañera Nancy Dupláa, Peterson aprovechó la exposición para pedir por la legalización del aborto, una causa por la que ya se movilizó en otras oportunidades como parte del colectivo Actrices Argentinas.

"Acá dejo de ser la tierna Carlita y tengo que levantar este pañuelo, agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablar de algo que sólo a las mujeres pone en peligro", comenzó. "Es una realidad aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto. Ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo", pidió Carla Peterson.

Rápidamente la actriz se convirtió en trending topic en Twitter y esta mañana Amalia Granata opinó sobre sus dichos. Citando el tweet de un medio que comentaba la noticia, la panelista escribió: "La única realidad es que te metés en un terreno donde tu ignorancia supera tu discurso patético".

"Desde tu glamour te invito a charlar con las pibas pobres que decís defender para que entiendas sus reales necesidades. El aborto no esta en sus prioridades", cerró la candidata a diputada.