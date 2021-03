El mensaje de Diego Torres a su hija: “Siempre estaremos para vos”

Diego Torres y su mujer, Débora Bello, le dedicaron en su cuenta de Instagram bellos mensajes a su hija Nina, quien cumplió 8 años.

“Hoy celebramos tu cumpleaños, llegaste a los 8 años”, escribió el músico en sus redes. “Somos felices de verte crecer, acompañarte en tu vida y saber que sos feliz ¡Siempre estaremos para vos! Te ama, papá”, concluyó Torres en su texto, acompañado de diversas imágenes de Nina.

Bello hizo lo propio y acudió a Instagram para desearle feliz cumpleaños a su “little miss sunshine”.

“Que siempre sigas sonriendo con el corazón, mi niña valiente. Verte crecer motivada y feliz es todo lo que importa. Te amamos to the moon and back y mucho mucho más allá”, expresó, también compartiendo fotos de su hija a pura sonrisa.

Torres y Bello se casaron en diciembre y lo anunciaron con mucha emoción. Tras 16 años juntos, contrajeron matrimonio en secreto en una ceremonia íntima. La modelo y el músico compartieron la misma imagen, en donde se los ve besándose, entre flores y con el mar de fondo. “Y un día nos casamos”, escribió el hijo de Lolita Torres en su posteo.

“Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y lo hablamos hace tanto tiempo, ¡nos casamos! Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida”, añadió el cantante.

En ese mensaje, también incluyó un mensaje para Nina. “Gracias por convertirme en padre y hacerme el hombre más feliz del mundo con nuestra hija, que sin duda nos iluminó y nos iluminará para siempre” . Bello, muy conmovida por el casamiento, también compartió con sus seguidores la felicidad por ese tan ansiado momento.

“Luego de 16 años juntos, una hija hermosa y una pandemia interminable, decidimos más que nunca celebrar el amor, la vida y el camino recorrido juntos. Buena y feliz vida para nosotros. Te amo”, le manifestó Bello a su marido.

